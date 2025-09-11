„Nekünk nincsenek koncertjeink, nekünk ez lesz A Koncertünk” – az MVM Dome-ban lép fel a Pamkutya

Jövő márciusban az MVM Dome-ban ad koncertet a Pamkutya paródia duett – jelentette be a formáció. Az előzenekar JustVidman youtuber lesz, aki szintén életében először koncertezik (illetve DJ-zik).

Ha fél évvel ezelőtt megkérdeztétek volna, azt mondjuk, sosem fog ez megtörténni, de annyi mémet, videót és üzenetet kaptunk tőletek, hogy rájöttünk, ezt nem szabad kihagyni az életünkből!

– írta a duó. A bejelentő videóban hozzátették: elterjedt egy Facebook-esemény, amiben a Budapest Parkot jelölték meg helyszínként, ez azonban csak egy mém volt, nem összekeverendő a valós koncerttel. A páros sosem lépett még fel élőben, az ígéretük szerint majdnem az összes paródiájukat és saját számaikat is előadják majd. Már nagyban készülnek: próbálnak, kardióznak, énektanárhoz járnak.

Azt ígérik, mindenkit meghívnak majd a koncertre, aki valaha szerepelt a videóikban, sőt, azokat is, akik AI-videókat és petíciókat gyártottak az eredetileg mémként terjedő koncertről.