Ukrán nagykövetség: Szégyenletes, hogy Woody Allen részt vesz a moszkvai filmfesztiválon

Facebook-posztban reagált Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége a hírre, miszerint Woody Allen részt vesz a Moszkvai Nemzetközi Filmfesztiválon. A nagykövetség mélységesen elítéli a rendező döntését, mivel az esemény több Vlagyimir Putyin politikáját támogató és kiszolgáló művésznek ad színteret.

Ez sértés azokra az ukrán színészekre és filmkészítőkre nézve, akiket orosz háborús bűnösök öltek vagy sebesítettek meg a jelenleg is tartó, Ukrajna elleni háborúban

– áll a bejegyzésben.

Megfogalmazásuk szerint a rendező részvételével szemet huny a szörnyűségek felett, amelyeknek Oroszország az utóbbi tizenegy évben veti alá Ukrajnát. Kiemelték, hogy a kultúrát soha nem szabadna sem a propaganda fegyvereként, sem bűncselekmények tisztára mosására használni.