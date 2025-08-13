combnyaktörésdemjén ferencmuzsika
Súlyosan megsérült Demjén Ferenc

2025. 08. 13. 12:00
Már meg is műtötték, a koncertjeit értelemszerűen halasztják.

Súlyos sérülést szenvedett Demjén Ferenc: az énekest otthonában érte a baleset, combnyaktörést szenvedett. Az erről hírt adó Facebook-posztban a menedzsmentje azt írta, hogy a zenészt már meg is műtötték.

Ahogy írják, felépülése több hetet vesz majd igénybe, így a lekötött koncerteket halasztják. Demjénnek augusztusban négy fellépése lett volna.

A 78 éves énekes alig két hónapja még életműdíjat vehetett át, tavaly pedig ismét felerősödött a Demjén-láz, amikor megjelent az ő dalai köré épülő Hogyan tudnék élni nélküled? című film, amely a rendszerváltás utáni legnézettebb magyar mozifilm lett.

Kicsit kínos a Demjén-musical, de tudunk vele élni
A Demjén Ferenc slágerei köré írt musical világa elég vonzó és napfényes ahhoz, hogy kisebb szakmai hibáit és a generációkon átívelő történet makacs jelentéktelenségét is elnézzük neki. Kritika.

