Súlyos sérülést szenvedett Demjén Ferenc: az énekest otthonában érte a baleset, combnyaktörést szenvedett. Az erről hírt adó Facebook-posztban a menedzsmentje azt írta, hogy a zenészt már meg is műtötték.
Ahogy írják, felépülése több hetet vesz majd igénybe, így a lekötött koncerteket halasztják. Demjénnek augusztusban négy fellépése lett volna.
A 78 éves énekes alig két hónapja még életműdíjat vehetett át, tavaly pedig ismét felerősödött a Demjén-láz, amikor megjelent az ő dalai köré épülő Hogyan tudnék élni nélküled? című film, amely a rendszerváltás utáni legnézettebb magyar mozifilm lett.
