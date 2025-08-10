anya taylor-joysziget 2025dűnefilmtv
A Szigeten bulizott Anya Taylor-Joy és férje

Dimitrios Kambouris / Getty Images via AFP
2025. 08. 10. 16:10
Egy ideje már Budapesten tartózkodik Anya Taylor-Joy. Zendayához hasonlóan a Dűne harmadik részét forgatja, a két színésznő nemrég fotózkodott is együtt az I. kerületi Déryné nevű étteremben.

Taylor-Joy először a filmsorozat második részében tűnt fel Alia Atreidesként, a Timothé Chalamet által alakított Paul húgaként – igaz, csak pár percre. Most valószínűleg több képernyőidő jut neki, egy ideje ugyanis már forgatnak Denis Villeneuve rendezővel.

Úgy tűnik, a szabadidejét is igyekszik aktívan tölteni Budapesten, most például a MusicDaily által megszerzett felvételek tanúsága szerint a Sziget Fesztivál VIP-részlegében bukkant fel férjével, Malcolm McRae zenésszel, hogy meghallgassák FKA Twigs koncertjét. A színésznő saját Instagram oldalán is közzétett egy rövid, a backstage-ből filmezett videót az énekesnőről, ami vasárnap estig látható ide kattintva.

A Sziget szombati napjáról, így az FKA Twigs koncertről is itt írtunk bővebben:

