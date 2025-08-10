fka twigshelado negrohermanos gutiérrezsziget fesztivál
FKA Twigsre felpörögtünk, majd spagettiwesternre magunkba szálltunk a Szigeten

Szajki Bálint / 24.hu
2025. 08. 10. 09:46
A szombatot a indietronikus, kedves Helado Negróval kezdtük, FKA Twigs koncertbe oltott táncelőadásával folytattuk, végül pedig visszalassultunk a Hermanos Gutiérrez fellépése alatt.

Ez inkább volt táncelőadás – lehet hallani, olvasni az interneten FKA Twigs, azaz Tahliah Debrett Barnett koncertjéről, aki az Eusexua című, idén megjelent (egyébként meglehetősen erős) albumát turnéztatja. Szombaton épp a Szigeten tett így, a Nagyszínpad utolsó előtti fellépőjeként, és nyilvánvalóvá vált, hogy a fenti véleményben van is némi igazság.

Twigs tulajdonképpen a koncert legalább háromnegyedét vélhetően playbackelve csinálta végig, csak az utolsó pár dalnál tűnt bizonyosabbnak, hogy most valóban őt halljuk. Egyébként alapvetően egy jó megkoreografált táncshow-t kaptunk, amelyben a sztár vérprofi táncosok gyűrűjében játszotta le a már említett idei albumának dalait – nagyjából azok felét, illetve még párat

  • a 2022-es, populárisabb Caprisongsról (Honda, Oh my love, Papi bones),
  • a 2019-es Magdalene-ről(Cellophane, Home with you),
  • plusz előadta még az Eusexua óta megjelent Perfectlyt, valamint a Two Weeks és a Glass & Patrons címűslágereket”, amennyiben, az ő esetében lehet egyáltalán ilyenesmiről beszélni.

A látvány nem volt túldimenzionálva, a koncert többségében egyszerű, fekete a háttér, csak egy hat tánccellából álló vasállvány állt a színpadon. Leginkább azt a bejáratott videoklipes klisét idézte ez a színpadkép, amelyben mindegyik négyzetben táncol valaki, csak ezúttal nem annyira színes és vidám négyzethálót, inkább fémes csillogású, kicsit steampunkos szerkezetet látunk.

Így nagyjából tényleg nem jutott másnak tér, mint figyelni Twigset és a táncosait, ahogy mozognak. Ez azonban egyáltalán nem rossz élmény, a dalok meg így playbackelve is megállták a helyüket. Végülis egy dj – például a szombati főfelépő, Anyma – se nagyon csinál mást, mint előre rögzített dalokat játszik le.

Hozzátartozik az igazsághoz, hogy a jamaicai apától és félig spanyol anyától származó Twigs életében a tánc mindig is legalább akkora szerepet töltött be – sőt, időnként talán nagyobbat –, mint az éneklés. Gyerekkorában egyszerre készült balett-táncosnak és operaénekesnek, zenei karrierje előtt több előadó – például Ed Sheeran – táncosa is volt, a mostani turné előtt pedig vouge-ozni tanult, ami többször is visszaköszönt a mostani fellépésen.

