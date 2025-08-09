Meghalt Jim Lovell űrhajós, az Apollo–13 küldetés parancsnoka

Augusztus 7-én, 97 éves korában elhunyt Jim Lovell űrhajós, az Apollo–13 küldetés parancsnoka – közölte a NASA. A halál okát nem ismertették.
Családja úgy nyilatkozott róla, mint megrendíthetetlenül optimista személyről, akinek kiváló humora volt és szeretteivel azt éreztette, még a lehetetlenre is képesek. Szerető édesapaként és nagypapaként emlékeznek róla, a világ azonban az űrutazás egyik úttörőjeként ismeri.
James Arthur Lovell Jr. 1928. március 25-én született, 23 évesen végzett az amerikai hadsereg haditengerészeti akadémiáján, ezzel hivatásos berepülő pilóta lett. A NASA 1963-ban válogatta be emberes űrprogramjába. Először a Gemini–7 küldetés keretein belül jutott az űrbe, ahol akkor rekordnak számító 14 napot töltött.
Ezt követően a Gemini–12 és az Apollo–8 missziók részeként is az űrbe ment, utóbbi alkalmával az első három ember egyikévé vált, akik megkerülték a Holdat.
1970-ben az Apollo–13 parancsokaként az égitest felszínére készült, ahol két társával együtt a történelem harmadik emberes holdra szállását kellett volna végrehajtaniuk. Céljukat azonban sosem érték el, mivel kevesebb mint 3 napnyi repülés után egy rövidzárlat miatt felrobbant az űrhajó egyik oxigéntartálya – életveszélybe sodorva a legénységet. A esetet követően Lovell szájából hangzott el a legendás mondat: „Houston, van egy kis gondunk!”
A baleset következtében hatalmas rés nyílt a jármű oldalán, ami miatt jelentős szivárgás lépett fel. Emiatt félő volt, hogy nem tudják fenntartani a kellő oxigénszintet vagy nyomást az űrhajósok életben tartásához. Az asztronauták végül a holdra szállásra szánt leszállóegységet használták mentőcsónaknak, amelyben átvészelték a visszautat a Földig, csak a leszállás megkezdése előtt tértek vissza az Odyssey parancsnoki egységbe.
Az Apollo–13 balesetéről 1995-ben sikeres hollywoodi film is készült, amelyben a parancsnokot Tom Hanks játszotta, aki maga is megemlékezett az elhunyt asztronautáról. Lovell a film egyik forgatókönyvírójaként vett részt a produkció elkészültében.
Jim Lovell 1991-ben vonult vissza, nyugdíjas éveiben jólmenő éttermet üzemeltetett Illinois államban, egy Lake Forest nevű városban, ahol a halál is érte.
Az emberes űrutazás több mint 60 éves történelemre tekint vissza, amely sikerekben és tragédiákban egyaránt bővelkedik. Lapunk számos cikkben foglalkozott már az űrrepülés történetével, ezek alább olvashatók el:
