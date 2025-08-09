Meghalt Jim Lovell űrhajós, az Apollo–13 küldetés parancsnoka

Augusztus 7-én, 97 éves korában elhunyt Jim Lovell űrhajós, az Apollo–13 küldetés parancsnoka – közölte a NASA. A halál okát nem ismertették.

Családja úgy nyilatkozott róla, mint megrendíthetetlenül optimista személyről, akinek kiváló humora volt és szeretteivel azt éreztette, még a lehetetlenre is képesek. Szerető édesapaként és nagypapaként emlékeznek róla, a világ azonban az űrutazás egyik úttörőjeként ismeri.

James Arthur Lovell Jr. 1928. március 25-én született, 23 évesen végzett az amerikai hadsereg haditengerészeti akadémiáján, ezzel hivatásos berepülő pilóta lett. A NASA 1963-ban válogatta be emberes űrprogramjába. Először a Gemini–7 küldetés keretein belül jutott az űrbe, ahol akkor rekordnak számító 14 napot töltött.

Ezt követően a Gemini–12 és az Apollo–8 missziók részeként is az űrbe ment, utóbbi alkalmával az első három ember egyikévé vált, akik megkerülték a Holdat.

1970-ben az Apollo–13 parancsokaként az égitest felszínére készült, ahol két társával együtt a történelem harmadik emberes holdra szállását kellett volna végrehajtaniuk. Céljukat azonban sosem érték el, mivel kevesebb mint 3 napnyi repülés után egy rövidzárlat miatt felrobbant az űrhajó egyik oxigéntartálya – életveszélybe sodorva a legénységet. A esetet követően Lovell szájából hangzott el a legendás mondat: „Houston, van egy kis gondunk!”

A baleset következtében hatalmas rés nyílt a jármű oldalán, ami miatt jelentős szivárgás lépett fel. Emiatt félő volt, hogy nem tudják fenntartani a kellő oxigénszintet vagy nyomást az űrhajósok életben tartásához. Az asztronauták végül a holdra szállásra szánt leszállóegységet használták mentőcsónaknak, amelyben átvészelték a visszautat a Földig, csak a leszállás megkezdése előtt tértek vissza az Odyssey parancsnoki egységbe.

Az Apollo–13 balesetéről 1995-ben sikeres hollywoodi film is készült, amelyben a parancsnokot Tom Hanks játszotta, aki maga is megemlékezett az elhunyt asztronautáról. Lovell a film egyik forgatókönyvírójaként vett részt a produkció elkészültében.

Jim Lovell 1991-ben vonult vissza, nyugdíjas éveiben jólmenő éttermet üzemeltetett Illinois államban, egy Lake Forest nevű városban, ahol a halál is érte.