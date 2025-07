Ezt az ördögűzést nemcsak Al Pacino, de a démonok is unják

A színészek karrierjében megvannak azok a mérföldkövek, amelyet jó kipipálni: melyik színész ne vágyna arra, hogy egyszer mondjuk eljátszhassa Rómeót, vagy megformálhasson egyet-kettőt a történelem legnagyobb alakjai közül? Az utóbbi években ehhez a fiktív listához felkéredzkedett egy újabb, nem várt, sőt, meglepő elem: az idősödő Oscar-díjasok ördögűzésre adják a fejüket.

Az elmúlt években Russel Crowe fejlesztette ezt tökélyre: előbb A pápa ördögűzőjében indult feszülettel hadonászós csatába, másfél évvel később már Az ördögűzésben művelte ugyanezt sokkal kevésbé szórakoztatóan. 2011-ben Anthony Hopkins A rítusban küzdött a gonosszal, most pedig egy újabb Oscar-díjas csatlakozott a filmes ördögűzők sorához: Al Pacino.

David Midell rendező neve keveseknek csenghet ismerősen, nem véletlenül: eddig két nagyjátékfilmet rendezett (NightLights, The Killing of Kenneth Chamberlain), az előbbi egy autista fiúról, az utóbbi egy rendőrök által meggyilkolt amerikai veteránról szólt. Közös a kettőben, hogy egyik sem aratott zajos sikert, és mindkettő valós elemekre épült, és úgy fest, ezt a mintát harmadik nagyjátékfilmjében is követi. Egy interjúban elárulta, hogy már az ötlet is részben úgy jött, hogy a következő projektjében is megtörtént esetet akart feldolgozni – ám ezúttal egy olyan műfajt akart kipróbálni, amelyet még sosem, így esett a választása a leghírhedtebb amerikai ördögűzésre.

Emma Schmidt – bizonyos írások Anna Ecklund néven hivatkoznak rá – ördögűzése valóban megtörtént, sőt, maga a film is szerényen úgy hivatkozik rá, hogy Amerika történetének legjobban dokumentált ördögűzése. A nő története hátborzongató: