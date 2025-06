Újabb orvos vallotta magát bűnösnek Matthew Perry halálának ügyében

Salvador Plasencia Los Angeles-i orvos is bűnösnek vallotta magát Matthew Perry halálának ügyében – írja a BBC.

Plasencia az egyike annak az öt embernek, akiket megvádoltak. Közülük egy másik orvos, Mark Chavez szintén bűnösnek vallotta magát és elfogadta a vádalkut, ő tíz év börtönt kaphat. Chavezt azzal vádolták, hogy tőle származik a ketamin.

A nyilvánosságra hozott információk szerint Plasencia volt az, aki többször beadta a ketamint Perrynek az otthonában, illetve egy Los Angeles-i parkolóban, és ő mutatta meg Perry asszisztensének, hogy kell beadni a szert. Egy olyan üzenetváltást is nyilvánosságra hoztak, amely szerint Plasencia arról írt Chaveznek Perryre utalva, hogy vajon mennyit hajlandó ez az „idióta” fizetni a ketaminért. A vádalku szövege szerint Plasencia elismeri, hogy 2023. szeptember 30. és október 12. között összesen húsz 5 ml-es fiola ketamint és majdnem egy teljes csomag ketamintablettát adott el Perrynek.

Az orvos 40 év börtönre számíthat.

Perryt 2023 októberében találták holtan egy jakuzziban, később megállapították, hogy ketamintúladagolás okozta a halálát. Bár az esetet végül balesetnek minősítették, később öt embert is előállítottak az ügyben, Perry asszisztensét és két orvost is letartóztattak. Chavez elismerte, hogy ő adta a drogot a színész asszisztensének, Kenny Iwamasának, amelyet aztán ő adott be a színésznek. Chavez mellett az asszisztens ugyancsak bűnösnek vallotta magát, 15 évet kaphat. A Ketaminkirálynőként ismert drogdílert, Jasveen Sanghát vádolják azzal, hogy tőle származik az utolsó adag, ám ő továbbra is ártatlannak vallja magát.