Scarlett Johansson rendezőként szívesen visszatérne a Marvelhez

Scarlett Johanssont Natasha Romanoffként, azaz a Fekete Özvegy szerepében valószínűleg nem látjuk többet a Marvel Moziverzumban, miután a Bosszúállók: Végjátékban emlékezetes halált halt. Rendezőként viszont szívesen visszatérne a franchise-hoz – árulta el a Deadline-nak adott interjúban rendezői debütálása, az Eleanor the Great premierjén (a filmről itt írtunk bővebben).

Azokban a nagy akciófilmekben, amiket szeretek, az emberi kapcsolatoknak is fontos szerep jut. A Fekete özvegy producereként, ebben a produkcióban, a történet kidolgozásában, Natasha és Yelena sztorijában is volt lehetőség rá, hogy az emberi kapcsolatokról, családról, csalódásról meséljünk, azokról a témákról, amelyekkel az Eleanor the Great-ben is foglalkozunk, csak egy hatalmas mozis univerzumban. Lehet ezt így csinálni… Szóval igen, mindenképp [kipróbálnám], szórakoztató lenne

– válaszolta, mikor a lap arról kérdezte, hajlandó lenne-e akciófilmet, netán egy Marvel-filmet megrendezni.

Johansson korábban nyolc filmben szerepelt az MCU-ban, a 2010-es Vasember 2-től kezdve egészen a 2021-es Fekete özvegyig. A színésznő nemrég kategorikusan kijelentette, hogy nem tervez visszatérni az MCU képernyőjére:

„Nagyon nehéz lenne megértenem, hogy milyen minőségben lenne értelme a visszatérésnek számomra, az általam játszott karakter számára. Hiányoznak a haverjaim, és persze szeretnék örökké velük lenni, de ami a karakteremet illeti, az ő története befejeződött. Nem akarom ezt elrontani” – fogalmazott.