A Karate kölyök sztárja 42 év után adta meg az öt dollárt, amivel tartozott Francis Ford Coppolának

Az Amerikai Filmintézet életműdíjjal ismerte el A keresztapa-filmek, az Apokalipszis most, illetve a Megalopolisz ötszörös Oscar-díjas rendezőjét, a nemrég a legrosszabb filmeknek járó Arany Málnával is kitüntetett Francis Ford Coppolát.

Az eseményen számos olyan színész, illetve szakember is részt vett, akik sokat köszönhettek a forgatókönyvíróként, illetve producerként is jelentős Coppolának – ilyen volt a Karate Kölyökként világhírűvé vált Ralph Macchio is, aki a legelső szerepét köszönhette a filmesnek.

A most hatvanhárom éves Macchio az eseményen arról beszélt, hogy az egyik forgatási napon a rendező öt dollárt adott neki, kérve, hogy próbáljon megélni belőle egy napig. Coppola célja az volt, hogy a fiatal színész így jobban beleélhesse magát a szerepbe, a pénzt azonban az sosem adta vissza neki – egészen mostanáig.

Sokszor elgondolkodtam azon, hogy miként tudnám visszaadni azt, amit Francis jelentett akkor. Arra jutottam, hogy ez sosem fog menni, de, hogy mégis megmutassam, mennyire hálás vagyok, Francis, kérlek, nézd meg, mi van az asztaldísz alatt. Csak nézd meg, egy ötdolláros bankjegy lesz ott

– mondta Macchio, majd megvárta, míg Coppola tényleg megtalálja a pénzt, majd átadja azt a mellette ülő George Lucasnak.

Ezután így folytatta: