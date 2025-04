Mégis eljut Győrbe a közönségtől búcsúzó Az Őrült Nők Ketrece

Korábban úgy tűnt, hogy az elmúlt évtizedben töretlen sikerrel játszott, de most a közönségtől végleg elbúcsúzó, Az Őrült Nők Ketrece című előadás búcsúturnéjából kimarad a győri állomás – januárban mi is beszámoltunk róla, hogy a helyi politikában kisebb vihart kavart a lemondás, amely nyomán nyilatkozatháború alakult ki. Most azonban változott a helyzet:

Némi vargabetűvel mégiscsak megérkezik Az Őrült Nők Ketrece Győrbe, szeptember 20-án az Audi Arénába. Szeretettel várunk mindenkit és akkor így mindenki legyen boldog és szeressük egymást

– jelentette be Alföldi Róbert, a kultikus darab rendezője a Kultúrbrigád Facebook-oldalán.

Az előadás egy országos turné keretében búcsúzik el a közönségtől, az „aréna-különkiadások” sorában Debrecenben, Szegeden és Veszprémben nyílik meg egy-egy alkalomra Az Őrült Nők Ketrece mulatója. Ehhez a sorhoz csatlakozott most Győr is. A darabot pedig október 4-én, a budapesti Papp László Sportarénában láthatják utoljára.

Tavaly nyáron, mikor az Átriumban utoljára játszották, a 24.hu is forgatott az előadás alkotóival: