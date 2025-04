Engedjük el a stresszt, és merjünk nevetni a bajban – üzenik a Piros Orr Bohócdoktorok

Kulka János, Falusi Mariann, Szinetár Dóra és Járai Máté is szerepel abban videoklipben, ami arra hívja fel a figyelmet, hogy nézzünk másképp a betegségre, engedjük el a stresszt, és merjünk nevetni a bajban is. Hiszen, ha mentálisan és lelkileg jól vagyunk, a testünk is könnyebben gyógyul – olvasható a Piros Orr Bohócdoktorok sajtóközleményében.

A Szabó Attila és Csernák Samu által felénekelt, sztárok és bohócdoktorok közreműködésével született videóban Kemény Zsófi (Sophie Hard) költő, slammer is feltűnik, ő írta és adja elő a számban elhangzó rapbetétet.

Valamennyi előadó jól ismeri és támogatja a PIROS ORR bohócdoktorok munkáját, többen közülük egy-egy akció keretében már korábban is képviselték küldetésüket, amivel gyermekkórházakba és idősotthonokba visznek jókedvet, derűt és reményt.

A kizárólag adományokból működő PIROS ORR Bohócdoktorok Alapítványnak nem ez az első kezdeményezése, amellyel olyan embereket próbálnak elérni, akikkel a bohócdoktorok munkájuk során – szerencsére – nem találkoznak, céljuk, hogy az általuk képviselt életigenlést, a boldogságban való töretlen hitet és a még nehéz helyzetekben is pozitív hozzáállást minél többekhez eljuttassák.

A klipnek mindemellett kiemelt célja, hogy felhívja a figyelmet a professzionális előadóművészekből álló bohócdoktor csapat munkájának fontosságára, akik fáradhatatlanul járják a kórházakat és idősotthonokat és azért dolgoznak, hogy segítsék a gyógyulásban a beteg gyerekeket, illetve javítsák a kedvezményezettek mentális egészségét.