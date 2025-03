Trump tucatnyi múzeumból, illetve a washingtoni állatkertből is kiűzné az Amerika-ellenes ideológiát

Az amerikai történelem igazságának és józanságának visszaállítása címmel adott ki rendeletet Donald Trump, aminek középpontjában a Washingtonban, illetve New Yorkban közel harminc múzeum, valamint kutatóközpont mellett a fővárosban lévő Nemzeti Állatkertet is irányító Smithsonian Intézet áll – írja a BBC.

Az Egyesült Államok kormánya által alapított és irányított intézmény egységeit évente milliók keresik fel, így az amerikai elnök azt gondolja, legfőbb ideje, hogy eltűnjön belőlük a helytelen, megosztó, vagy épp Amerika-ellenes ideológia, ennek a feladatnak a végrehajtására pedig J. D. Vance alelnököt nevezte ki, aki kormányzati pozíciója miatt nemrég a Smithsonian igazgatótanácsába is bekerült.

Az elnök rendelete hozzáteszi: a Kongresszusnak nem kellene támogatni azokat a Smithsonian-kiállításokat, illetve programokat, amik „az amerikaiakat faj szerint osztják meg”, így szerinte az sincs rendben, hogy a még csak tervként létező Amerikai Nők Történeti Múzeuma (American Women’s History Museum) „a férfiakat nőként ismeri el”.

Trump a Barack Obama az elnöki székből való 2016-os távozását követően megnyílt Afroamerikai Történelem és Kultúra Nemzeti Múzeumát (National Museum of African American History and Culture) is példaként hozta fel, ami szerinte azt hirdeti, hogy a kemény munka, az individualizmus, illetve a nukleáris család a fehér kultúra része.

A politika világa mellett a kultúrát is megváltoztatni vágyó vezető emellett arra is utasította az alelnököt, hogy állítsa helyre azokat az állami tulajdonú épületeket, parkokat, emlékműveket, valamint egyéb műalkotásokat, amelyeket az elmúlt öt évben – Biden ciklusa alatt – téves módon megváltoztattak, vagy eltávolították, hogy állandósítsák a történelem hamis revízióját.

A rendelet a belügyminiszternek, Doug Burgumnak is adott feladatot: a philadelphiai Independence Hall felújítását és fejlesztését kell sikerre vinnie, ami rövidesen kész is kell, hogy legyen, hiszen az Egyesült Államok 2026. július 4-én a falak közt elfogadott Függetlenségi Nyilatkozat aláírásának kétszázötvenedik évfordulóját ünnepli majd.

Trump az elmúlt időszakban az amerikai kulturális élet gyökeres átformálásán dolgozik, amit szerinte megmérgezett a baloldali woke ideológia. A problémát a beiktatása óta szinte megállás nélkül próbálja megszüntetni, így több olyan rendeletet is aláírt, aminek célja a sokszínűséget, egyenlőséget, illetve befogadást hirdető, vagy segítő programok megszüntetése. Ez több alkalommal jogi procedúrákhoz vezetett, az egyik legmeglepőbb ötlete azonban célba ért, hiszen kirúgta a washingtoni John F. Kennedy Center for the Performing Arts teljes igazgatóságát, majd saját magát nevezte ki elnöknek.