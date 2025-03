Drágának hisszük, de mennyiből hozható ki valójában egy helsinki utazás?

Drága, hideg és nincs túl sok látnivaló

– nagyjából ezek azok a negatív jelzők, amiket Helsinki meg szokott kapni a különféle utazós blogokon. Többé-kevésbé mindhárom állítás cáfolatot nyert egy kéthetes finnországi látogatás során, az pedig pláne bebizonyosodott, hogy okosan tervezve nem kell vagyonokat otthagyni annak, aki északra vágyik, sőt, az olyan kedvelt északi célországokhoz képest, mint a híresen drága Norvégia vagy Svédország, olcsóbb. Megnéztük, mennyiből lehet kihozni egy utat a finn fővárosba, mire érdemes pénzt szánni, és hogyan lehet költséghatékonyan turistáskodni Helsinkiben, de azt is, hova menjünk, ha medvekolbászt vagy rénszarvaskebabot akarunk enni.

Kiutazás

Abban, hogy egy finnországi utazás nem feltétlenül számít olcsó útnak, az játssza a legnagyobb szerepet, hogy

Magyarországról fapados légitársaság nem indít járatokat – valószínűleg ezért sem feltétlenül özönlenek a magyar turisták a finn fővárosba.

Közvetlen járat is csak egy van: a Finnair napi kétszer indít gépet Helsinkibe, ez azonban értelemszerűen nem olcsó. Ha nagy szerencsénk van, vagy hónapokkal hamarabb foglalunk, megúszható egy oda-vissza út nagyobb csomag nélkül akár 70 ezer forintból, ám más esetekben nem ritka a 150 ezres retúrár. Ezen kívül azonban csak átszállással lehet eljutni a finn fővárosba, jellemzően Stockholmon át, ahová indul fapados járat Budapestről. Míg a közvetlen járat 2 óra 20 perc alatt odaér, addig a közvetett értelemszerűen hosszabb, ráadásul az a rizikó is benne van, hogy jellemzően egy-két óra áll rendelkezésre az átszállásra, az pedig különösen kellemetlen, ha késés miatt a nyaralás azzal indul, hogy Stockholmban ragadunk. Ez ráadásul nem is mindig olcsóbb, mint a közvetlen járat, nagy szerencsével ki lehet fogni 80 ezres retúrjegyeket, de inkább a százezer fölötti repjegyár a jellemző.

Akik nem akarnak túl sok pénzt kiadni a repjegyre és az átszállástól is ódzkodnak, azoknak akad egy surranópálya, méghozzá Bécs felé.