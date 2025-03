Márciusban nagyobb és látványosabb kivitelben tér vissza A párduc, a Fenegyerek pedig újra összecsap a Vezérrel

A burgonyakutató központ, Netflix

Március 1.

Koreai romantikus komédia-sorozat, mely – kapaszkodjanak meg – egy burgonyakutató központban játszódik, ugyanis a burgonyakutatóknak is van magánéletük. Sőt, szigorú főnökük is.

Mussolini: Son Of The Century, SkyShowtime

Március 3.

A sorozat Benito Mussolini korai pályafutását követi végig a fasiszta párt 1919-es megalapításától a szocialista politikus, Giacomo Matteotti 1924-es meggyilkolásáig és 1925. január 3-i parlamenti beszédéig. Az ifjú diktátort Luca Marinelli alakítja, a rendező Joe Wright.

Fear, Amazon Prime Video

Március 4.

A háromrészes pszichológiai thriller Dirk Kurbjuweit azonos című regénye alapján készült, és egy házaspárról szól, akik Glasgow-ba költözve kezdenének új életet, ám a szomszédjuk tesz néhány nyugtalanító megjegyzést, amelyekről később kiderül, hogy valami sokkal félelmetesebb dolog kezdete, és az új idillből gyorsan rémálom lesz.

Daredevil: Újjászületés, Disney+

Március 5.

Matt Murdoch (Charlie Cox), a vak, különleges képességekkel rendelkező ügyvéd az igazságért küzd, miközben az egykori maffiafőnök Wilson Fink (Vincent D’Onofrio) politikai pályára tért át New Yorkban. Amikor múltbeli identitásuk kezd felszínre kerülni, a két férfi között elkerülhetetlen az ütközés.

A párduc, Netflix

Március 5.

Lampedusa népszerű történelmi regényéből 1963-ban már készült egy sikerfilm, Luchino Visconti rendezésében, és a fiatal Alain Delon és Terence Hill is felbukkantak benne, Claudia Cardinale és Burt Lancaster mellett. Most látványos sorozatadaptáció készült, kevésbé nagy nevekkel, cserébe olasz színészek alakítják az 1860-as évek Szicíliájában játszódó sorozat szereplőit, Angelicát pedig Vincent Cassel lánya, Deva Cassel játssza.

Egyetlen pillantás, Netflix

Március 5.

Újabb Harlan Coben-regényadaptáció, ezúttal lengyel közegbe átültetve, azaz újabb eltemetett, sötét családi titkok kerülnek a felszínre, döbbenetes fordulatokkal, ami csak egy thrillerben elképzelhető.

Deli Boys, Disney+

Március 6.

Abdullah Saeed vígjátéksorozata két pakisztáni amerikai testvért követ, akiknek élete felborul, miután apjuk váratlan halála felfedi, hogy valójában egy bűnszervezetet álcázott sikeres vállalkozásnak.

Amikor senki sem lát minket, Max

Március 7.

A Max első spanyol eredeti sorozatában egy spanyol rendőrnő és az egyik legnagyobb külföldi amerikai katonai bázison, a Sevilla melletti Morón de la Fronterában tevékenykedő ügynök fog össze egy nyugtalanító bűncselekmény-sorozat ügyében.

Ha az élet mandarinnal kínál… , Netflix

Március 7.

A koreai sorozat az 1950-es években született Ae-soon, a „figyelemre méltó lázadó” és Gwan-sik, a „hajlíthatatlan vas” kalandos életét tárja elénk, tele kihívásokkal és megpróbáltatásokkal.

Az erényes Gemstone-ék 4, Max

Március 10.

Az utolsó évadához érkezik Danny McBride vígjátéka a televíziós prédikátor Gemstone családról, amelynek tagjai fényűző életet folytatnak a megtévesztett hívek adományaiból.

1923 2, SkyShowtime

Március 10.

A Yellowstone előzménysorozatának második évada egyben az utolsó is, mint azt az egyik szereplő, Brandon Sklenar elárulta egy interjúban. Rajta kívül visszatér Harrison Ford és Helen Mirren is.

Ludwig, RTL+

Március 11.

A brit bűnügyi dramedy-sorozat főhőse John (David Mitchell), aki rejtvénykészítéssel foglalkozik, ikertestvére, James pedig sikeres nyomozó. Ám amikor James eltűnik, John ikertestvére helyébe lép, hogy bűnügyeket oldjon meg, és persze kiderítse, mi történt Jamesszel.

Az idő kereke 3, Amazon Prime Video

Március 13.

Robert Jordan nagyszabású fantasy-regényfolyamának sorozatadaptációja a harmadik évadához érkezik: Moiraine (Rosamund Pike) és Rand al’Thor (Josha Stradowski) kísérőikkel útnak indulnak, abban a reményben, hogy egyikük egy hatalmas prófécia reinkarnációja lehet, akit Sárkánynak hívnak.

Adolescence, Netflix

Március 13.

A rendező Philip Barantini és az egyik leggyakrabban foglalkoztatott brit tévés színész, Stephen Graham már dolgoztak közösen a Boiling Point című filmben, majd az azonos című sorozatban is, és most újra összeállt a páros ehhez a négyrészes sorozathoz, amelyben minden egyes epizódot egyetlen snittben vettek fel. Egy család élete teljesen megváltozik, amikor a 13 éves Jamie Millert letartóztatják egy tinilány meggyilkolásáért, aki az iskolájába jár.

Dope Thief, Apple TV+

Március 14.

A Dennis Tafoya azonos című könyve alapján készült drámasorozat első epizódját Ridley Scott rendezte, egyébként régi philadelphiai barátok és bűnözők a főhősei, akik DEA-ügynöknek adják ki magukat, hogy kiraboljanak egy ismeretlen vidéki házat. Kisstílű szélhámosságuk azonban élet-halál kérdésévé válik, mivel akaratlanul felfedik és felgöngyölítik a keleti part legnagyobb rejtett kábítószer-folyosóját.

Small Town, Big Story, SkyShowtime

Március 19.

Chris O’Dowd hatrészes feketekomédia-sorozatának helyszíne egy képzeletbeli kisváros Írország és egy másik világ határán, ahol csupa kívülálló, zaklatott ember él. A történet arról szól, hogy egy hollywoodi film forgatása közben olyan rejtély kerül napvilágra,amelyet az ezredforduló óta próbálnak eltitkolni a kisvárosban. Christina Hendricks egy nagymenő televíziós producerré lett helyi lányt alakít, aki hollywoodi produkcióval tér vissza szülővárosába Los Angelesből, a másik főszereplő Paddy Considine.

Hyper Knife: Egy rivalizálás sebei, Disney+

Március 19.

A koreai orvosi thrillersorozatban egy lelkes és zseniális idegsebész szembekerül a professzorral, aki annak idején tönkretette az életét. Volt idő, amikor a két sebész mindenkinél jobban kedvelte egymást, de immár csak gyűlölet maradt fenn kettejük között.

A férjem nevében 2, Netflix

Március 19.

A Bernhard Aichner Totenfrau-regénytrilógiájának osztrák-német sorozatadaptációjában Anna Maria Mühe alakítja a temetkezési vállalkozó Brünhilde Blumot, aki bosszút akar állni férje meggyilkolásáért. Az új évad is mozgalmasnak ígérkezik, hiszen Blumot kapásból letartóztatják, miközben lányát ismeretlenek elrabolják és váltságdíjat követelnek érte.

Scarlet kisasszony 5, Epic Drama

Március 20.

Nem tévedés: a korábban a Scarlet kisasszony és a Herceg címen futó sorozatból a Herceg elmarad, mivel a Duke-ot alakító Stuart Martin kiszállt a viktoriánus krimisorozatból. Lett helyette azonban egy másik férfi partnere Scarlet kisasszonynak, Tom Durant-Pritchard ugyanis egy Scotland Yard-detektívet alakít majd.

Hosszú, fényes folyó, Max

Március 20.

A Liz Moore regénye alapján készült nyolcrészes sorozat főhőse Mickey (Amanda Seyfried), aki rendőrként járőrözik az opioid fájdalomcsillapítók okozta egészségügyi válság által súlyosan érintett philadelphiai negyedben. Amikor a környéken gyilkosságsorozat történik, Mickey rájön, hogy személyes története összefügghet az üggyel.

A rezidencia, Netflix

Március 20.

A Shonda Rhimes Shondaland produkciós cége által készített Rezidencia egy csavaros krimivígjáték, amely a Fehér Ház emeletén, földszintjén és hátsó emeletén játszódik, ahol megismerhetjük az elnöki rezidencia kiszolgáló személyzetét, miután mindenki gyanúsítottá válik egy gyilkosság következtében. Az ügyben nyomozó rendőrnőt Uzo Aduba alakítja.

Egy tisztességes férfi, Max

Március 21.

A Max újabb lengyel sorozatát izgalmas pszichológiai thrillernek jellemzik, melyben Pawełnek – aki példás férj és apa, valamint a ranglétrán felfelé ívelő szívsebész – egy váratlan esemény felforgatja rendezett és tökéletesnek tűnő életét. A férfi elkezdi észrevenni a világát irányító rendszereket, és rájön, hogy csapdába esett, amikor mások elvárásainak kell megfelelnie. Vajon továbbra is a belső iránytűje vezeti-e vagy átlépi az erkölcsileg elfogadható határokat, és hagyja magát a sötét érzelmek által magával ragadni?

Rajt!, Netflix

Március 21.

A dél-afrikai sportsorozatban egy fiatal futó kap egy második esélyt az élettől, amikor felajánlanak neki egy atlétikai ösztöndíjat, de félő, hogy a hazugságai az álmai útjába állnak.

Kisvárosi gyilkosság, Epic Drama

Március 25.

Kanadai krimisorozat Rossif Sutherland és Kristin Kreuk főszereplésével, mely L. R. Wright regényei alapján készült, és British Columbia tartományban játszódik.

The Studio, Apple TV+

Március 26.

Seth Rogen és Evan Goldberg vígjátéksorozata a hollywoodi nagy stúdiók világát pécézi ki, jó pár neves színésszel és rendezővel, akik cameoszerepben láthatók. Rogen egy produkciós vezetőt alakít, aki arra vágyik, hogy művészfilmeket rendezhessen, ám főnökei pont kereskedelmi sikert várnak tőle.

Bűnösnek nyilvánítva, Netflix

Március 26.

A Netflix annyira felpörgeti a Harlan Coben-projektjét, hogy egy hónapon belül kettő adaptáció is jön: ez a változatosság kedvéért spanyol. A főhőse egy újságírónő, aki az igazságszolgáltatás elől elmenekülő bűnözők leleplezésére specializálódott, de egy ügy fő gyanúsítottja miatt megszakad a lojalitása.

Bosch: Örökség 3, Amazon Prime Video

Március 27.

Harry Bosch az utolsó ügyén fog dolgozni, mivel a sorozat harmadik évada egyben az utolsó is, és emellett, ha hinni lehet az előzetesnek, sötét titkokat fogunk megtudni a múltjáról.

Egy nagydarab lány túlélési útmutatója 2, Netflix

Március 27.

Michelle Buteau vígjátéksorozata visszatér egy újabb évaddal. Buteau a negyvenes éveiben járó plus-size stylistot, Mavist alakítja, aki egy csúnya szakítás után New Yorkban próbálja újjáépíteni az életét, a barátai segítségével. Több új szereplő is feltűnik majd az évadban, Mavis pedig Olaszországba is ellátogat.

Ifjú hölgyek kézikönyve, Netflix

Március 28.

Az 1880-as évek Madridjában játszódó spanyol romantikus komédia a kor társadalmi és kulturális környezetét mutatja be, egyéni sorsokon keresztül.