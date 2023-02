Salman Rushdie nem promózza nyilvánosan új kötetét a tavaly nyári támadás miatt

Salman Rushdie nem vállal nyilvánosság előtti szereplést új könyve promótálására, jelentette be az író ügynöke, Andrew Wylie. A készülő kötet ehelyett ingyenes online könyvbemutatót kap, amelyen Margaret Atwood és Neil Gaiman is részt vesz majd. A könyvet, mely a Victory City, azaz kb. Győzelmi város címet viseli, Rushdie még a támadás előtt kezdte el, ám a történtek visszavetették a munkát. Mostanra viszont a könyv munkálatai – ahogy Rushdie felépülése is – jól halad, olyannyira, hogy a kötetet bemutató online eseményre már február 9-én sor is kerül. Az ingyenes online eseményt követi néhány offline is, ám Rushdie maga nem fog ezeken megjelenni.

A Victory City a tizennegyedik századi Indiában játszódik és egy fiktív szanszkrit elbeszélő költemény körül forog. A történet kétszázötven évet ölel fel, és a patriarchális világban boldogulni vágyó nőkről szól, akik egy új királyságot szeretnének létrehozni, amelyben a nőket sem elfátyolozva, sem elrejtve nincsenek. A kötet az idei év egyik legfontosabb megjelenése lesz.

Rushdie-t tavaly augusztusban támadták meg egy New York állambeli fellépésén, a huszonnégy éves támadó, bizonyos Hadi Matar késével több helyen megsebesítette az írót, akit egy ideig lélegeztetőgépen tartottak, fél szemére megvakult, és egyik kezét sem tudta használni a sérülése miatt.