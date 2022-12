Fenyő Miklós több mint 10 év után újra színpadra áll a Made in Hungáriában

Több, mint tíz év után a József Attila Színház színpadán újra szerepet vállal az életéről szóló Made in Hungária című előadásban Fenyő Miklós. A zenész az év utolsó napján lép színpadra az előadásban.

A Made in Hungária ősbemutatóját 2001. szeptember 29-én tartották a József Attila Színházban. Jerry Lee Lewis szerepét Fenyő Miklós alakította. A produkció több mint tíz éven keresztül volt látható a színházban, 2009-ben pedig a musicalból zenés filmvígjáték is készült. A musicalt ez év október 1-jén újra bemutatták a színházban, a szilveszter esti előadást pedig Fenyő Miklós szereplésével teszik rendhagyóvá. A szilveszteri előadásra minden jegy elkelt még úgy is, hogy aznap dupláz a darab. Fenyő fellépésén túl extra produkcióval is készülnek az alkotók, valamint a darabot rendező Lengyel Ferenc és a musical koreográfusa, Gyulai Júlia is színpadra lép.