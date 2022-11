Új trendek a műtárgypiacon

Az utóbbi években új gyűjtői réteg jelent meg a műtárgypiacon, ami leginkább az óra- és ékszeraukcióknak köszönhető, melyek iránt jelentősen megnőtt a kereslet, derült ki a BÁV Műtárgybefektetési index elnevezésű kutatásából. A felmérés szerint a legnagyobb érdeklődés továbbra is a festmények iránt mutatkozik, de a trendek folyamatosan változnak. Ennek szellemében a 80. Művészeti Aukció tétellistáján új stílusú műtárgyakkal, így például hangszerekkel, fegyverekkel is találkozhatunk, sőt még két oldtimer motorkerékpár is árverésre kerül.

Generációs különbségek

A fiatalabb, harmincas éveiben járó, jól szituált értelmiségiek alkotják hazánk új műgyűjtői rétegét, akik egyre nagyobb számban vesznek részt az óra- és ékszeraukciókon. Az új vásárlói réteg megjelenésében szerepet játszott az is, hogy a koronavírus-járvány miatt elindultak a csak online aukciók. Ugyanakkor a pandémia a szokásokat is átalakította, így látszik az a trend, hogy az online kínálat már a Baby boomer korosztály (56-69 évesek) számára is ugyanolyan fontos.

A különbségeket megfigyelve kevésbé meglepő, hogy az Y és Z generáció képviselőit jobban befolyásolják a hírességek, a social média és az aktuális trendek, ezzel szemben a Műtárgybefektetési index egyik érdekes eredménye, hogy a befektetési szempont a legfiatalabb, Z generáció számára a leginkább fontos. Ez az oka annak, hogy fiatalabb generáció tagjai már könnyebben megválnak tárgyaiktól, ha úgy alakul. A felmérés azt mutatja, hogy miközben a műkereskedelmi eladásokat itthon a magyar alkotók uralják, a vásárlók 80%-nál nem lényeges szempont a művész nemzetisége.

Jó befektetés, modern életérzés és egy kis retro

Egyre többen fordulnak ma már az ékszerek, a nemesfém tárgyak felé is a magyar műtárgypiacon, ami miatt ezekben a kategóriákban szinte megduplázódott a kereslet az elmúlt években, ugyanis az arany és a drágakő egyfajta menekülővaluta, de sokan visznek haza úgynevezett befektetési ékszereket is, amiket a nagy karátszámú briliánsok vagy színes drágakövek jellemeznek leginkább.

Kijelenthető, hogy a luxusórák sikere továbbra is töretlen, a legnépszerűbb márkák, így például a Rolex, a Breguet vagy az IWC, sosem mennek ki a divatból.

Emellett markánsan megnőtt a szobrok és a grafikák iránti kereslet. Például most már hazánkban is megvan az a gyűjtői réteg, akik számára a magas áron értékesíthető grafikák szintén érdekesek lehetnek, például egy Salvador Dali-alkotás.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy egyre nagyobb sikert arathatnak a hatvanas-hetvenes évek retró tárgyai, amelyektől a rendszerváltás után még mindenki igyekezett megszabadulni. Csakhogy közben eltelt 30-40 év, felnőtt két generáció, akiknek ehhez már nem kötődik emléke, de izgalmasnak tartja, akárcsak a háború után reaktivált Zsolnay-gyárban készült kerámiákat is.

A festmények tekintetében is változnak a trendek, ráadásul elképesztő ütemben. Míg korábban a 19. század, majd a nagybányai iskola művészete volt a legnépszerűbb, addig ma elsősorban a 20. század első negyedének modernista törekvései kerültek az érdeklődés középpontjába. Jelenleg egyre jobban hódítanak a hazai művészek, keresik a két háború közötti, illetve a 2. világháború utáni modern és kortárs műveket, köztük Vaszary János, Kádár Béla és Orosz Gellért alkotásait is.

A BÁV Műtárgybefektetési indexe szemléletesen mutatja, hogy a trendek folyamatosan változnak a műtárgypiacon. Ha szeretnénk gyorsan és biztosan eligazodni benne, akkor érdemes a galériákhoz fordulni, ahol szakértők segítenek nekünk, vagy ellátogatni aukciókra, ahol már eleve egy válogatott tételsorból választhatunk.