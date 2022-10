Meghalt Galsai Dániel, Albert Györgyi utolsó szerelme

Meghalt Galsai Dániel, író, újságíró, a Magyar Hírlap állandó szerzője – jelentette be a lap.

Ahogy írják: az írás iránti szeretetét családjából hozta, édesapja, Galsai Pongrác, József Attila-díjas író volt. Karrierje során több szerkesztőségben is megfordult, majd szabadúszóként tevékenykedett, azt követően került a Magyar Hírlaphoz, ahol állandó szatirikus rovatát, a Fricskát működtette.

Naponta pontosan küldte lényegre törő, sajátos humorral átszőtt szösszeneteit, amelyek roppant népszerűek voltak olvasóink körében

– írták róla a nekrológban.

Galsai volt a 2008-ban tragikusan hirtelen elhunyt újságíró, Albert Györgyi utolsó partnere. Kapcsolatukról Gerzsai nagy sikerű könyvet is írt barátnője halála után Szerelmem, Albert Györgyi címmel. Az újságírót akkor sokan – köztük Albert családja is – támadták, rövid interjúnkban erről is mesélt.