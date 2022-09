Dave Grohl sírva énekelt egykori zenésztársának a Taylor Hawkins-emlékkoncerten

Zenésztársuk, Taylor Hawkins halála óta először lépett színpadra a Foo Fighters, a londoni Wembleyben adtak egy hatórás showt egy sor sztárvendéggel karöltve elhunyt dobosuk tiszteletére.

Hawkins még márciusban halt meg Bogotában, ahol épp a zenekarral turnézott. A halál okát hivatalosan nem hozták nyilvánosságra, azt viszont igen, hogy legalább tízféle tudatmódosító szert találtak a zenész szervezetében. A Foo Fighters azonnal lemondta a világkörüli turnét, egy ideig az is bizonytalan volt, hogy dobosuk nélkül összeállnak-e még valaha. A zenekar több hónapos hallgatás után júniusban jelentette be, hogy szeptemberben egy kétállomásos emlékkoncerten lépnek ismét színpadra, szeptember 3-án Londonban, 27-én Los Angelesben tartanak egy nagyszabású emlékműsort.

Ennek első állomása volt a szombati londoni koncert, ahol kilencvenezer ember gyűlt össze, hogy a zenekarral és egy rakás sztárfellépővel emlékezzenek meg az 50 évesen elhunyt dobosról.

Énekelj! Táncolj! Nevess! Sírj! Üvölts! Kelts akkora zajt, hogy ő is meghallja!

– köszöntötte a közönséget a banda frontembere, Dave Grohl, aki barátjának, zenésztársának és testvérének nevezte Hawkinst. Az énekes érthető módon többször is elérzékenyedett, a Times Like These előadása közben kicsit meg is állt, mert nem bírta visszatartani a sírást.

Az emlékkoncerten egymásnak adták a színpadot a világsztárok, különféle felállásokban játszottak hol Foo Fighters-dalokat, hol saját világslágereket elsősorban Hawkins kedvencei és zenei inspirációi közül. Liam Gallagher nyitotta a sort, a Foo Fighters pedig a zenei aláfestést az énekhez, Grohl foglalta el Hawkins helyét a dobok mögött. De mikrofont ragadott Josh Homme, Chrissie Hynde, Paul McCartney, az ACDC és a Queen, Hawkins kedvenc bandája is is – Brian May például egy szál gitárral elénekeltette a közönséggel a Love of My Life-ot.

A Foo Fighters-dalok közben olyan dobosok vették át Hawkins helyét, mint Travis Baker, Rufus Taylor vagy a tizenkét éves Nandi Bushell, aki két éve legyőzte egy dobcsatában legnagyobb példaképét, Grohlt. A legmeghatóbb beugrás azonban kétségkívül az volt, amikor Hawkins tizenhat éves fia, Shane ült a dobok mögé, hogy eljátssza a My Herot.

A kivetítőn olyan sztárok is beköszöntek, akik nem lehettek ott élőben: Elton John, Billie Eilish vagy épp a Red Hot Chili Peppers dobosa, Chad Smith.