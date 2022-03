A toxikológiai jelentés szerint 10 különféle anyag lehetett Taylor Hawkins szervezetében

Egyelőre folytatódik a nyomozás.

50 éves korában meghalt Taylor Hawkins, a Foo Fighters dobosa. A zenészre a hotelszobájában találtak rá a mentősök, egyelőre nincs meg a pontos ok, hogy mi miatt halt meg, de a helyszínről korábban érkezett egy bejelentés a kórházba, miszerint az egyik vendég mellkasi fájdalmakra panaszkodik.

Az amerikai TMZ azt írja, már elkészült a toxikológiai jelentés, amely kimutatta, Hawkins vérében tíz különböző anyagot találtak, mint benzodiazepineket, antidepresszánst és kábítószert, amelyekből arra lehet következtetni, a dobos gyógyszerfüggéstől is szenvedett.

Drogproblémáiról hosszú idő óta tudni lehetett, 2001-ben kis híján bele is halt a herointúladagolásba. Akkor kómába is esett, ám sikeresen felépült belőle. Hawkins később nyíltan beszélt függőségéről, ahogy arról is, hogy már leszokott a drogokról.

A nyomozást tovább folytatják a hatóságok.