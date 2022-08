A Top Gun: Maverick már minden idők hatodik legnagyobb bevételénél tart

Átlépte az 1,4 milliárd dolláros nemzetközi bevételi határt a hétvégén a Top Gun: Maverick. A nyolcvanas évekbeli, repülős sikerfilm folytatása minden várakozást meghaladó eredményeket ér el májusi premierje óta.

Az Egyesült Államokban már minden idők hatodik legnagyobb mozis bevételt elért filmje, és hamarosan a top 5-be is bekerülhet, ha meghaladja a Fekete Párduc 700 millió dolláros bevételét (most 683 milliónál tart, de múlt hétvégén is keresett közel hatmilliót). Világszinten a 12. legnagyobb bevételt elért film, ráadásul úgy, hogy két nagy piacon, Kínában és Oroszországban be sem mutatták.

Ezzel a Top Gun: Maverick már néhány hete Tom Cruise karrierjének legnagyobb anyagi sikerének számít, és 37 országban a gyártó Paramount stúdió legnagyobb bevételt kasszírozott filmje – gyűjtötte össze az adatokat a Deadline.

Kritikusunk még május végén azt írta róla, a Top Gun: Maverick „nemcsak az amerikai katonai fölényhez zeng ódát, de a régi vágású akciófilmekhez is, ami tényleg bizsergető élmény a CGI-jal bélelt blockbusterek korában”.