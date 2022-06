Így varázsolj filmes hangulatot az otthonodba

Unod már, amikor a moziban hangosan ropogtatják a füledbe a popcornt? Eleged van abból, hogy a székedet lökdösik a lábukkal, esetleg a Covid miatt még mindig ódzkodsz zárt térben tartózkodni sok más idegennel? Van néhány tippünk, hogyan varázsolj igazi meghitt hangulatot az otthoni mozizáshoz.

Már közel száz éve annak, hogy Magyarországon bemutatták az első hangosfilmet. Akkor vált teljessé a moziélmény, azóta pedig töretlenül szeretünk moziba járni, mert az ott töltött időben egy kicsit kiszakadhatunk a hétköznapi környezetünkből, más kalandjait élhetjük át ismeretlen tájakon, valamint a tökéletes látvány és hangzás mellett csakis a kiválasztott filmre koncentrálhatunk. A technika fejlődésével ideje azonban elfelejteni, hogy tökéletes filmélmény csak a moziban létezik: egyszerű praktikákkal akár a lakásban is ideális körülményeket és hangulatot teremthetünk.

Egy hétvégi randihoz is kiváló ötlet lehet az otthoni mozizás. Feldobhatod a hangulatot néhány gyertyával, a kanapét színes, bársonyos párnákkal és pokróccal, hogy akár össze is bújhassatok a pároddal. De ha csak a haverokkal filmeznétek, ezek a kaják gyorsan elkészíthetőek, még rendelni sem kell. Sokan a popcorn miatt járnak moziba, de ezt pár perc alatt otthon is elkészítheted a mikróban, vagy a serpenyőben.

Mutatjuk a mi bevált receptünket

Vajas popcorn készítés házilag

Egy közepes méretű lábasba tesszük a vajat és a sót. Ha elolvadt a vaj, mehet bele a kukorica. Rá a fedő! 1-2 perc után elkezdenek pattogni a szemek. Célszerű időnként rázni a lábost, hogy alulra kerüljenek az egész szemek. Nem célszerű ilyenkor levenni a fedőt! Körülbelül 3-4 perc után már csend van a fazékban, ekkor levehetjük a tűzről, és áttölthetjük egy tálba a vajas popcornt.

Ha pedig inkább igazi gourmet falatkákkal próbálkoznál, itt van néhány egyszerű, de nagyon mutatós étel:

Baconbe tekert aszalt szilva

Két vagy három darabra vágjuk a baconszeleteket, mindegyikbe beletekerünk egy szem kimagozott aszalt szilvát. Átszúrjuk egy fogpiszkálóval. Előmelegített sütőbe tesszük, és kb. 10-15 percig sütjük és kész is a baconba tekert aszalt szilva.

Sajtos sertésszűzfalatok karamellizált hagymával

A sertésszüzet ujjnyi szeletekre vágjuk, és olívaolajon körbesütjük. Közben sózzuk és borsozzuk, majd egy olívaolajjal kikent tepsibe szedjük őket, és 180 fokra előmelegített sütőbe helyezzük 5 percre.

Míg a hús sül, addig kevés vajon megpirítjuk a szeletekre vágott hagymát, amit egy evőkanál barna cukorral megszórunk. Lassú tűzön hagyjuk karamellizálódni. A húst kivesszük a sütőből, és megszórjuk a szeleteket reszelt sajttal, és visszatesszük még 5 percre, hogy ráolvadjon.

Addig pirítsunk bagett szeleteket, erre rakunk majd pár szelet sajtos sertésszűzfalatkát, és a tetejükre halmozzunk karamellizált hagymát.

Limonádé

Nemcsak a kajáról kell gondoskodni, persze egyszerűen is megoldható, ha az ember bevásárol egy szupermarketben, de helyette házilag készítsünk limonádét. A limonádék a maguk egyszerűségével is megállják a helyüket a frissítő nyári koktélok világában. Tehetünk bele gyümölcsszörpöt, vagy bodza-, esetleg rózsa-, vagy levendulaszörpöt is a különlegesebb ízélményért. Díszítésként használjunk jégkockát, mentalevelet, friss vagy fagyasztott gyümölcsöket, például epret, málnát, mangót, őszibarackot, vagy dinnyét.

Projektort elő

Ha a kaja megvan, akkor már csak az a kérdés, mit és min nézzétek. Ha nem vagy megelégedve tévéd képernyőjének méretével, vagy csak nagyobb szabadságra vágysz, akkor lecserélheted egy projektorra. Nem kell vagyonokat költened a lehető legszélesebb kijelzővel rendelkező televízióra, helyette szerezz be egy projektort, és kedvenc filmjeidet még nagyobb méretben kivetítve élvezheted.

Samsung The Freestyle Már kapható Magyarországon is a Samsung The Freestyle nevű hordozható projektora, amit akár a lakáson kívül is felállíthatsz, így a nyári estéken még kertmozit is szervezhetsz a barátoknak. Fehér falra vagy vászonra sincs szükség, hiszen a The Freestyle már képes érzékelni az előtte lévő fal színárnyalatait és ennek megfelelően kalibrálja a képet. Sőt 2,7 méter távolságból hatalmas, 254 cm-es kép is kivetíthető a falra, de ha nincs ekkora helyünk 76 cm-es képátlóra is vetíthetünk. Egy kompakt projektorral új lehetőségeket fedezhetünk fel, például akár a plafonra is vetíthetünk, és a beépített okosfunkcióknak köszönhetően egy gombnyomással bármikor böngészhetjük a kedvenc streaming szolgáltatónk kínálatát.

Akár a hétvégi kirándulásra vagy nyaralásra is magaddal is viheted, hiszen a súlyuk még csak az egy kilót sem éri el, így – ha már meguntad a kirándulást vagy a városnézést – a szálláson is levetítheted a kedvenc filmedet, és a nagy teljesítményű beépített hangszórónak köszönhetően gazdag, 360 fokos hangzásban lesz részed, bárhol is ülsz.

A fárasztó hétköznapok után szinte ki vagyunk éhezve a szórakozásra és a közös élményekre, a filmezés pedig kiváló alkalom a társas kapcsolataink ápolására is. Jólesik kibeszélni a látottakat. Kinek mit jelentett egy-egy jelenet, milyen érzéseket váltott ki belőle, mi a véleménye. Jólesik együtt nevetni a poénokon. Egyszóval legyünk bárhol, otthon a kanapén, a hétvégi házban, vagy egy hosszabb utazáson akár, igazi élmény lesz a közös időtöltés egy remek film társaságában.