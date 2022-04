Jobbnál jobb sorozatokkal árasztja el a nézőket az április

Túlzás nélkül nagyüzem lesz a hónapban, olyan sok új illetve visszatérő sorozat debütál majd. Befejező évadához érkezik a Better Call Saul, folytatódik az Elit, a Szerelemre hangolva, a Légikísérő és a Barry is, miközben új sorozattal jelentkezik a Drót alkotója, David Simon. Alaposan belehúz az HBO Max, miközben a Netflix is tartja a saját tempóját, az Apple TV+ pedig újra olyan sztárokkal készít sorozatokat, mint Gary Oldman, Elizabeth Moss vagy Nicole Kidman.

Elmondhatjuk, tényleg véget ért a koronavírus-járvány a sorozatiparban, hiszen rég látott mennyiségben zúdulnak ránk a sorozatévadok. Itthon sokan ugyan A besúgó premierjét várták a legjobban (a sorozatról itt írtunk), de még ezen kívül is elképesztően sok újdonság várható: a Netflixen az Elit ötödik évada mellett jön még brit thrillertől kezdve holland szextelefonos sztorin át az elmaradhatatlan koreai sorozatokig sok minden, az HBO Max pedig rengeteg visszatérő sorozattal jelentkezik, pedig olyan újdonságokra is futja, mint a Tokyo Vice vagy egy lengyel krimi. Az Amazon és az Apple TV+ sem akar lemaradni, különösen az utóbbin látszik, hogy a pénz továbbra sem akadály, szinte minden premierre jut legalább egy A-listás világsztár. Összehasonlítási alapnak itt a márciusi bemutatók listája. Kapcsolódó A márciusi sorozatok szépen előkészítik a terepet a Trónok harcának Márciusban sem fogunk unatkozni: a legjobb, hogy Idris Elba egy kiégett DJ-nek áll a Netflixnél. Enyhülés, HBO Max Április 1. Ez a Szczecin városában játszódó, lengyel krimisorozat egy jégbe fagyott női holttest megtalálásával kezdődik. A nemrég megözvegyült Katarzyna Zawieja (Katarzyna Wajda) vezeti a nyomozást, és amikor kiderül, hogy az áldozat nem sokkal a halála előtt szült, Zawieja a hiányzó újszülött keresésére indul. Julia, HBO Max Április 1. A legendás tévés séfről, Julia Childról szóló életrajzi sorozatban a nagyszerű angol színésznő, Sarah Lancashire (Happy Valley) alakítja a nőt, aki egész Amerikával megismertette a francia konyhát. A sorozat alkotója A csodálatos Mrs. Maisel egyik producere, Daniel Goldfarb. Utolsó befutók, Apple TV+ Április 1. A Mick Herron regényéből készült kém-thriller sorozat főhősei bukott brit kémek, akiket büntetésül lélekölő hivatali munkára száműztek. Egy túszdráma azonban újra lehetőséget ad rá, megmutassák, korai lenne örökre leírni őket. A brit sorozat erősnek ígérkezik már csak a szereposztása miatt is: Gary Oldman, Jack Lowden és Kristin Scott Thomas alakítják a főbb szerepeket. Üdvözöl az éden, Netflix Április 1. Spanyol thriller sorozat, melyben Zoa és négy másik vonzó, a közösségi oldalakon nagyon aktív fiatal meghívást kap a történelem legexkluzívabb partijára egy titkos szigetre, amelyet egy új ital márkája szervez. Ami izgalmas utazásnak indul, hamarosan egy életre szóló utazássá válik. Ám a paradicsom valójában nem az, aminek látszik. Agatha Christie’s Hjerson, Epic Drama Április 4. Agatha Christie saját magáról mintázott krimiíró regényhősnője, Ariadne Oliver egy Sven Hjerson nevű finn detektívről írja könyveit (az neki, ami Poirot Christie-nek). Hjersont most a svédek támasztották fel egy sorozat erejéig, mely napjainkban játszódik és melyben a visszavonult magánnyomozót meghívják egy valóságshow-ba. A főszerepet Johan Rheborg alakítja. Szólíts Harmony-nak, HBO Max Április 4. Egy sikeres pilóta, mellesleg boldog családapa 1977-ben látszólag minden ok leugrik egy hídról. Ez a háromrészes dokusorozat elmeséli Gary Betzner kettős életét, melyben a nemzetközi kábítószercsempészet és a CIA is fontos szerepet játszott. Üzleti ajánlat, Netflix Április 6. Koreai romkom-sorozat, melynek főszereplője, a hajadon Shin Ha-Ri egy barátnője helyett elmegy egy vakrandira, ahol azonban legnagyobb meglepetésére a partnere a Shin Ha-Ri cégét vezető Kang Tae-mu lesz. És ez még csak a bonyodalmak kezdete! Tokyo Vice, HBO Max Április 8. Ebben az igaz történeten alapuló bűnügyi thriller sorozatban egy amerikai újságíró alászáll a kilencvenes évek jakuza uralta tokiói alvilágába. A sorozat Jake Adelstein azonos című önéletrajzi könyvén alapul. Elit 5, Netflix Április 8. A szexszel, intrikával és erőszakkal átitatott spanyol elitgimis tinidráma-sorozat ötödik évadában visszatér minden kulcsszereplő, kivéve a hosszú utazásra indult Guzmánt és Andert, azonban természetesen érkeznek majd új szereplők is. Mivel az előző rejtélyek lezárultak, vélhetően újakkal találják majd szembe magukat az átlagos kamaszokénál jóval eseménydúsabb tinédzserkorral szembesülő főszereplők. A piszkos vonal, Netflix Április 8. Európa első szextelefon-birodalmának történetét meséli ez a holland sorozat, mely a nyolcvanas évek Amszterdamjában játszódik, méghozzá igaz történet alapján. Holnap, Netflix Április 9. Újabb koreai sorozat, melynek lúzer főszereplője bekerül a természetfeletti lények csapatába, akiknek az a feladatuk, hogy megakadályozzák az öngyilkosságra készülő embereket tervük sikeres kivitelezésében. Nők a sitten, Netflix Április 12. Egy angol női börtönben játszódó szitkom, mely egy fiktív dokumentumfilm keretei között játszódik, és melyben Catherine Tate egymaga több karaktert is alakít. Egy botrány anatómiája, Netflix Április 15. A Sarah Vaughan könyve alapján készült hatrészes sorozat a pszichológiai thriller és a tárgyalótermi dráma keveréke, amely személyes és politikai botrányokon keresztül szivárog be a brit elitbe. A feltörekvő politikus és felesége kiváltságos életet élnek, mígnem egy botrányos titok azzal fenyeget, hogy a feje tetejére állítja a világukat. Üvöltés, Apple TV+ Április 15. A GLOW című női pankrátorokról szóló sorozat alkotóinak új, „feminista fekete-komédiának” leírt antológia-sorozatának minden része más-más nőről szól, akiket olyan színésznők alakítanak, mint Nicole Kidman, Cynthia Erivo, Merritt Wever vagy Alison Brie. Odakinn, Amazon Prime Április 15. Az Amazon Prime misztikus thriller sorozatának főhőse egy wyomingi farmer, Royal Abbott (Josh Brolin), aki valami rejtélyes, talán természetfeletti jelenséggel szembesül a vadonban. Ebből sok minden kisülhet ugyan, de jó dolog semmiképpen. A Föld örökösei, Netflix Április 15. A nálunk is ismert spanyol szerző, Ildefonso Falcones regényéből készült történelmi drámasorozat a 14. századi Barcelonában játszódik, a főszereplője pedig Hugo Llor (Yon González), akinek az álma, hogy hajóács legyen. A keresztanya, Netflix Április 15. Ebből a címből lehet még zavar, hiszen ennek az indiai krimisorozatnak semmi köze Molnár Piroskához. Ebben ugyanis egy gyászoló anya rájön, hogy a lánya tragikus haláláért bűnözők a felelősek, és könyörtelenül mindent bevet, hogy megtudja a valódi történetet. Better Call Saul 6, Netflix Április 19. A Breaking Bad előzménysorozata olyan régen indult (hét éve!), hogy a magyar nézők többségében az angol cím rögzült. Most eljött az utolsó évad, és miután két éve az addig is erős sorozat olyan magaslatokra jutott az előző évaddal, hogy már egyre kevésbé indokolt a Breaking Bad kistestvéreként beszélni róla. A korpa közé keveredő simlis ügyvéd történetétől minimum katartikus lezárást várunk. Russian Doll 2, Netflix Április 20. A magyarul Végtelen matrjoskának fordított sorozat főhősnője, Nadia (Natasha Lyonne) és barátja, Alan (Charlie Barnett) az első évadban egy valódi időhurokba került, és hiába zárult le a sztori az évad végén, a sorozat folytatódik. Négy év elteltével ugyanis Nadia és Alan újabb természetfeletti rejtéllyel állnak szemben, ezúttal a saját múltjukba jutnak egy időportálon keresztül. Yakamoz S-245, Netflix Április 20. Török sci-fi thrillersorozat, melynek főhőse egy tengerbiológus, aki a földi civilizációt megszüntető katasztrófa után egy tengeralattjárón küzd a túlélésért, és mellesleg egy nagy összeesküvésre is fényt derít. Terhes férfi, Netflix Április 21 Kentaro Hijama (Szaitó Takumi), egy sikeres, reklámiparban dolgozó férfi váratlanul terhes lesz. Igen, mint Schwarzenegger a Juniorban, amely olyannyira jelen van, hogy a főhős a filmet nézve készül fel a szülésre ebben a japán vígjáték-sorozatban. A légikísérő 2., HBO Max Április 22. A 2020 végén nagy sikerrel debütált sorozatban Kaley Cuoco egy alkoholista légikísérőt játszott, Cassie-t, aki egy reggel egy holttest mellett ébredt a szállodai szobájában. Most Cassie újra egy Hitchcock-filmben érezheti majd magát, mert újabb kalandok várják a második évadban. Fülig beléd zúgtam, Netflix Április 22. Nem lenne teljes a hónap egy új young adult sorozat nélkül, mely ezúttal Alice Oseman Heartstopper c. képregényalbuma alapján készült, és két gimnazista, Charlie és Nick szerelmét meséli el. Lea 7 élete, Netflix Április 22. A francia vígjáték-sorozat főszereplője Léa (Raïka Hazanavicius), aki rábukkan egy harminc évvel korábban eltűnt tinédzser holttestére, és az esemény visszaviszi őt 1991-be, de ez még semmi, hiszen innentől minden reggel egy másik személy testében ébred. A baba, HBO Max Április 25. A gyerekvállalás, mint horror-vígjáték, vagyis az anyaság sötét humorú bemutatása egy olyan nő szemszögéből, aki nem akar anya lenni. A 38 éves Natasha dühös, hogy a barátai mind gyermeket vállalnak. Amikor váratlanul egy saját babája lesz, élete drámai módon összeomlik, amikor a manipulatív csecsemő szürreális horrorshow-vá változtatja Natasha életét. Barry 3, HBO Max Április 25. A Bill Hader főszereplésével készült feketekomédia-sorozat harmadik évada csaknem három év szünet tér vissza. A második évad végén Barry csupa szörnyű dolgot művelt, és gyaníthatóan nem fog megjavulni a harmadikra sem, és pont ez adja a sorozat egyik erejét. Miénk a város, HBO Max Április 26. Az egyik legjobban várt premier a hónapban, de hát hogy is ne lenne az, amikor a Drót, a Fülledt utcák és még egy sor klasszikus sorozat alkotója, David Simon újra nyeregbe száll, hogy hű alkotótársával, George Pelecanosszal ismét a Drót városában, Baltimore-ban játszódó sztorit meséljen el. A baltimore-i rendőrség fegyvernyomkövető munkacsoportjának története tocsog a korrupcióban, a rosszul működő rendszerekben és az emberi hülyeségben, azaz Simon kedvenc témáiban, tehát rossz nem lehet. A főbb szerepekben Jon Bernthal, Jamie Hector és Dagmara Domińczyk is látható lesz. Gentleman Jack 2, HBO Max Április 26. Folytatódnak az 1830-as évek leszbikus földbirtokosa, Anne Lister kalandjai, aki ezúttal feleségül veszi Ann Walkert, már amennyiben egy nő összeházasodhat bárkivel a 19. század Angliájában. Érthető tehát, hogy sokan nem nézik jó szemmel a frigyet és Lester viselt dolgait, ezért lesz tennivalója bőven ebben az évadban is. Tündöklő lányok, Apple TV+ Április 29. A Lauren Beukes Shining Girls című regénye alapján készült sorozat főszereplője Elisabeth Moss, aki ezúttal egy chicagói újságírót játszik, aki korábban túlélt egy brutális gyilkossági kísérletet, most pedig egy hasonló ügyet látva arra a következtetésre jut, hogy a tettes ugyanaz, ezért a nyomába ered, egy férfi kollégája (Wagner Moura) segítségével. Szerelemre hangolva 2., HBO Max Április 29. A sorozat tavaly sikerrel debütáló első évadában Hazel (Cristin Milioti) megszökik, miután rájön, hogy tech-mogul férje az agyába épített mikrocsippel irányítja. A csip még az új évadban is a fejében lesz, hiába sikerült elválnia, úgyhogy sok-sok fordulat várható még a történetben.