A márciusi sorozatok szépen előkészítik a terepet a Trónok harcának

Márciusban nem érkezik akkora dobás, mint az áprilisi Trónok harca befejező évada, de azért nem fogunk unatkozni. Folytatódik az évek óta sikeres Diane védelmében, jön a Magyarországon forgatott Hanna, és megnézhetjük az egész világon botrányt okozott Michael Jackson-dokumentumfilmet két részben. Ha nem lenne elég a mostani sorozatos felhozatal, érdemes az előző ajánlóinkat visszakeresni.

Isten is elfáradhat néha A februári sorozatajánlónkban mehetünk a felhők felé, a jövőbe vagy tölthetjük az időt szuperhősökkel.

The Widow S01, Amazon

Március 1.

A Kate Beckinsale főszereplésével induló sorozatban Beckinsale férje után kutat, aki elvileg egy repülőgép-szerencsétlenségben vesztette életét. Persze a dolog nem ilyen egyszerű, a nő ugyanis üzeneteket kap, és meg van róla győződve, hogy a férje nem véletlenül szívódott fel, és a legkevésbé sem halt meg.

Nyolc nap (Acht Tage) minisorozat, Sky

március 1.

A német sorozat igazi érdekessége, hogy bár egy klasszikus katasztrófa-elméletről van szó, a meteorbecsapódás most nem New Yorkot vagy valamelyik amerikai nagyvárost találja el, hanem Európát. A Sky produkcióját nálunk az HBO adja a világpremierrel egy időben.

Cricket Fever: Mumbai, S01, Netflix

Március 1.

Nem biztos, hogy olyan sokan rajonganak a krikettért Magyarországon, de ha valakit érdekel a téma, akkor a Netflix doksiját mindenképpen érdemes követni. Az indiai krikett kemény világába repülhetünk.

Good Girls S02, NBC

Március 3.

Az NBC-s Good Girls tavalyi első évadáról is megemlékeztünk, úgyhogy most a folytatásra szintén felhívjuk a figyelmet. A középpontban olyan nők állnak, akik rablással és most droggal keresik a mellékest. A legismertebb név a sorozatban mindenképpen Christina Hendricks, akit a Mad Menben már láthattunk.

Neverland elhagyása (Leaving Neverland), HBO

Március 3. (magyar bemutató: március 8.)

A Michael Jacksont ért vádakról szóló dokumentumfilm csak azért kerülhetett ide, mert két részből áll, és összesen négyórás. Az énekest nem először hozzák kiskorúak molesztálásával összefüggésbe, de talán ennyire részletesen még soha nem ismerhettük meg az állítólagos áldozatokat. Jackson örökösei, a birtok képviselete máris perli a jogokat megvásárló HBO-t, de ettől még március elején az HBO GO-n nézhetjük meg a doksit.

Michael Jacksont ismét pedofíliával vádolják, a legnagyobb rajongói mégis kiállnak mellette Egy új dokumentumfilm, a Leaving Neverland megrendítő részletességgel számol be két áldozat történetén keresztül, hogy az énekes hogy gyűjtette maga köré a kiskorú fiúkat.

After Life S01, Netflix

Március 8.

Az After Life Ricky Gervais főszereplésével a fekete humort célozza meg, és egy olyan férfit mutat be, aki a felesége elvesztése után próbál új életet kezdeni. A túlvilágról érkező jó tanácsokkal igyekszik eleget tenni a felesége kéréseinek, miközben azért nem fordul ki önmagából, azaz marad ugyanaz a morgós és kellemetlen alak, aki azelőtt is volt.

Amerikai istenek (American Gods) S02, Starz

Március 10.

A Neil Gaiman regénye alapján készült American Gods egy olyan alternatív Amerikát mutat be, ahol a varázslat alap és a régi istenek – Mr. Wednesday-jel (Ian McShane) az élen – mellett az újakat már a technológia termelte ki. A sorozat alapjait a fantasyben, az amerikai folklórban és különféle legendákban, mítoszokban kell keresni.

Diane védelmében (The Good Fight) S03, CBS

március 14.

A Férjem védelmében (The Good Wife) spinoffja már a harmadik évadnál tart, és ugyanolyan népszerű, mint az előzmény, és a közönség kifejezetten szereti a klasszikus tárgyalótermi drámát. Christine Baranski, Rose Leslie és Cush Jumbo is feltűnik a sorozatban.

Turn up Charlie S01, Netflix

Március 15.

A Netflix legnagyobb márciusi dobásának még nincs előzetese, de a leírás és a szereplők alapján is érdemes kivárni a március 15-öt. A főszereplő Idris Elba egy küszködő DJ-t alakít, aki ad még egy utolsó utáni esélyt a karrierjének, miközben amúgy dadus a híres barátja lányánál.

Milliárdok nyomában (Billions) S04, Showtime

Március 18.

A New York-i pénzügyi világot bemutató sorozat középpontjában Chuck Rhoades (Paul Giamatti) dörzsölt államügyész és egy Wall Street-i pénzes, Bobby „Axe” Axelrod (Damian Lewis) áll, akik folyamatosan egymásnak feszülnek.

Hazug csajok társaga: A perfekcionisták (Pretty Little Liars: The Perfectionist), Freeform

Március 20.

A Hazug csajok társasága egyszerűen megunhatatlan a rajongóknak: lehet, hogy már évek óta lement az utolsó évad, a második spinoff jön ki. A gonoszkodó lányok főhadiszállása Rosewood, ami persze unalmas kisvárosnak tűnik, de még a kertésznek is ezernyi titka van. A legújabb utánlövés Sara Shepard azonos című regénye alapján készült.

A tett (The Act) minisorozat, Hulu

Március 21.

A nyolcrészes minisorozat megtörtént esetet dolgoz fel, amit az HBO egyszer már egy doksiban, az Anya gyilkos kincsében (Mommy Dead and Dearest) körbejárt. Gipsy Blanchard megpróbált a túlságosan védelmező anyjától szabadulni, de gyilkosságba fulladt a kísérlet.

Hanna S01, Amazon

Március 29.

Az Amazon a 2011-es Hanna című film alapján fejlesztette a sorozatot, és egy olyan lányt kísér végig, aki meg akar szabadulni a CIA-tól, miközben próbálja kideríteni, hogy ki is ő valójában. Hannát (Esme Creed-Miles) egy Erik Heller (Joel Kinnaman) nevű férfi képezte ki, és már egyáltalán nem kell félteni. Az első évadot azért is érdemes követni, mert egy jó része Budapesten forgott, és már az előzetesben ott van a Déli pályaudvar.

Kiemelt kép: Netflix