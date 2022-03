J. K. Rowling szerint a brit Munkáspárt vezetője tévedett, mikor azt mondta, hogy a transz nők is nők

A pártra többé nem lehet számítani, ha a női jogokról van szó – tette hozzá.

A Harry Potter-sorozattal világhírűvé vált J. K. Rowling-ot az elmúlt években a transzfóbok és a homofóbok egyaránt támadták a kijelentéseiért, a Harry Potter-különkiadásban pedig nem is tűnt fel, sőt, botrányt botrányra halmozott. A The Independent cikke szerint ez a helyzet mostanában nem mostanában fog megváltozni, az írónő ezúttal ugyanis a brit Munkáspárt vezetőjét, Sir Keir Starmert bírálta, aki korábban arról beszélt, hogy a transz nők is nők.

A politikust a The Times kérte meg, hogy definiálja, mi a nő. Az így válaszolt:

A nő egy nőnemű felnőtt, sőt, a transznemű nők is azok. Ezt nem én mondom, hanem ez a törvény.

Starmer a 2004-ben, illetve 2010-ben hozott nemi egyenlőségi, illetve gendereket elismerő törvényre célzott ezzel, Rowling viszont úgy gondolja, hogy a pártvezető félremagyarázza azokat, ez a kijelentés pedig semmi jóra sem vezet majd, hiszen

a nők a pártszimpátiájukat félretéve szerveződnek, elszántságuk és dühük pedig egyre nő.

Az írónő hozzátette: a politikus kijelentése