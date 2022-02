Magas lakóházak veszik majd körbe a Józsefvárosi Telefonközpont modern kockáját

Az egykori ipari épület megmarad, de körbeépítik.

Néhány héttel ezelőtt, az Építészfórumról indulva járta körbe a magyar internetet az egykori Józsefvárosi Telefonközpont modern épületének megmaradási esélyeit latolgató hír, hiszen a hatósági építési rendszerek szerint a telken egy társasház építéséről szóló engedélyezési eljárást indítottak el.

A témában február 13-án írt, az épület múltjáről, illetve lehetséges jövőjéről szóló cikkünkben, a szerkesztőségünkhöz beérkezett információk alapján azt állítottuk, hogy a jelenleg a Nyolcésfél inspirációs övezet otthonaként működő épületet

nem bontják le, csak átalakítják.

Kapcsolódó Felújítják, majd lakóházzal takarják el az egykori józsefvárosi telefonközpont modern épületét Az új projekt a tervek szerint összeérhet majd a szomszédja elől a fényt elvevő Marone House-szal, így egy jókora lakóháztömeg jön létre Józsefváros közepén.

A területtől néhány lépésnyire épülő Marone House-t – aminek munkálatai a szomszédos Őr utca 3-ban repedéseket okoztak, sőt, egy tonnányi törmelék hullott miatta a plafonokról – is építtető, offshore-hátterű Whitefield Management, illetve az építészként ott is közreműködő FBIS Architects új projektjének most újabb részletei váltak ismertté: az Építészfórumhoz eljutottak ugyanis a látványtervek, amik egyértelműen mutatják, hogy

az ívelt sarkú modern kocka elveszíti a szalagablakain bejutó fény mennyiségét csökkentő fém lamelláit, de azt a telefonközpont száztíz éves műemléképületéhez kötő épülettel együtt megmarad, a Német utca felé néző légoltalmi bunkerből született LOB épület, illetve a hozzá ragasztott kiegészítés viszont eltűnik.

Helyére egy zöldtetővel rendelkező, öt lakószintet magában foglaló épület kerül, ami a WhiteBox Visual által készített látványterve szerint homlokzati megoldásait tekintve nagyfokú hasonlóságot mutat majd a szintén az FBIS által jegyzett Kapás21-el (2019):

A ma még parkolóként létező telekrész helyét az utca felől a járókelők számára a jövőben kevésbé látható egykori ipari épület formáiból merítő, részben mélybordás vakolatú lakótömb veszi át, ami legmagasabb részén nyolc lakószintet rejt majd.

A projekt további részletei a látványtervek publikálása ellenére továbbra sem váltak ismertté, így nem tudni, hogy hány, és milyen alapterületű lakás épül majd a két utca találkozásánál, az azonban egyértelműnek tűnik, hogy Józsefváros egy újabb túlépített utcarésszel lesz gazdagabb.

Öröm az ürömben, hogy a két héttel ezelőtti írásunkban vázolt eshetőség – miszerint a Whitefield bekebelezi a telket a Marone-tól elválasztó apró házat, hogy a két projekt összeérjen – egyelőre nem válik valóra, hiszen a rajzok egyikén a József utca 25. továbbra is látható.

Az építési engedély megszerzését követően születő kiviteli tervek az Építészfórum szerint 2022 őszére készülnek majd el, a munkák pedig optimális esetben a jövő évben indulnak majd meg.