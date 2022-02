A Tűnj el! és a Mi rendezője újabb kultikusnak ígérkező horrorral hozza ránk a frászt

Ahogy azt már az idei nagyon várt filmekről szóló listánkban is említettük, a 2022-es év elhozza a legújabb Jordan Peele-horrort is. A Mi és a Tűnj el! elképesztő kritikai sikert hozott, mi több, sokak szerint a horrorzsáner teljes újjászületését, így a Nem (Nope) címen érkező bizarr, nyomasztó és alighanem ismét erősen szimbolikus filmet komoly várakozás övezi. A trailer alapján joggal: semmit nem értünk, földönkívüli invázió épp úgy lehet, mint zombihadsereg, vagy szereplőink saját lelkének démonjai, de már most eléggé nyugtalanok vagyunk. A filmben Peele újra Daniel Kaluuyával forgatott, a végeredmény pedig július 21-én érkezhet meg a mozikba.