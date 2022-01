Ezek miatt a filmek miatt leszünk izgatottak 2022-ben

Szuperhősök, adaptációk, ősöreg franchise-ok minden mennyiségben, de azért pár eredetibb cím is akad.

Zsibbasztó Vígjátékok Egységfront

Az elveszett város, The Unbearable Weight of Massive Talent

Ugyan Adam Sandler jövőre is kijön néhány új netflixes vígjátékkal, a komédiák közül mégsem az ő munkáit várjuk igazán, minthogy legalább két annyira agyament darab már biztosan érkezik, amivel holmi fingós poénok nem tudják felvenni a versenyt. Az elveszett városban a kalandregényíró Sandra Bullockot elrabolja egy lökött pénzember, Daniel Radcliffe, abban a hitben, hogy egy kalandregényíró biztosan a valóságban is ügyes kincsvadász. És bizony nem az – de szerencsére megmentésére siet Channing Tatum, akinek szintén annyi köze van a dzsungelkalandokhoz, hogy ő szokott lenni a modell az említett könyvek borítóján. A mentőakció csúcsra járatja a bénázást, a szenzációs trailerben egy ponton pedig felbukkan Brad Pitt is. A film márciusban érkezik.

Alig várjuk! Az elveszett város mellé csatlakozik eszelős vígjáték-fronton a The Unbearable Weight of Massive Talent, amit kb. A jelentős tehetség elviselhetetlen súlyának fordíthatunk. Ebben Nicolas Cage önmagát alakítja mint kiöregedő-félben lévő egykori mozisztárt, akinek lesújtó anyagi és szakmai helyzete miatt muszáj elvállalnia egy furcsa és veszedelmes haknit: egy mániákus rajongója szülinapján ikonikus szerepeit kell megidéznie egymás után. Nic Cage viccet csinál karrierjéből? Ezt látni kell. Áprilisig kell várni érte.

A kötelező videojáték-film

Uncharted

Az egyébként is elképesztő karriercsúcsokat döntögető aktuális Pókemberünk, Tom Holland az Uncharted című videojáték filmadaptációjában Mark Wahlberg oldalán indul küldetésre februárban. A film a játékoknak egyfajta előzménytörténete, melyből kiderül, hogyan pajtizott össze a főszereplő Drake és a Wahlberg alakította Sully. Igazi kincskeresős-kalandos mozinak ígérkezik, amely remélhetőleg le tudja rázni a videójáték-filmek évtizedes átkát, miszerint ezek a filmek csak überbénák lehetnek.

„Ez még létezik?” – ősöreg franchise-ok újra velünk

Mission: Impossible 7, Top Gun: Maverick, Dr. Szöszi 3., Jurassic World: Világuralom, Sikoly

Minthogy Hollywood igazi nosztalgiafüggő – pontosabban a nézők azok, és a blockbusterek boldogan vámolják meg ezt a tényt –, így 2022-ben is folytatódik és újraéled több olyan franchise is, amelyekről már azt hittük, rég végük. Így például mindjárt januárban visszaugrunk a kétezres évek tinihorrorjainak hangulatába a Sikoly reboot-folytatásában. Aztán májusban, közel három évnyi (!) covid-okozta csúszás után folytatódik a Top Gun-franchise, melyben Tom Cruise immár a következő generációt tanítja repülni. Akinek ez nem lenne elég a réges-régi Tom Cruise-filmek sorából, azok bizonnyal örülnek, hogy szeptemberben jön a hetedik Mission: Impossible-film is, amelyben Cruise állítólag karrierje legveszélyesebb mutatványát láthatjuk majd. De akad azért ennél sokkal régebb óta nem látott, és lényegesen ösztrogéndúsabb franchise-mozi is: bármilyen hihetetlen, 2022 májusában, közel húsz év után folytatódik Elle Woods története is a Doktor Szöszi 3-ban. Egy hónappal később, júniusban némi őslénybalhé is érkezik a Jurassic World: Világuralommal, mely azon meglehetősen zavarba ejtő végkifejlet után négy évvel veszi fel a fonalat, ahová a 2018-as film, a Bukott birodalom végén eljutottunk, éspedig, hogy a dinók elszabadultak az emberlakta Föld bolygón.

Animációs rajongásaink

Pirula Panda, DC League of Super Pets, Lightyear, Minyonok: Gru színre lép, Strange World, Spider Man: Across the Spider-Verse – Part One

Gyerekeink – köztük saját belső gyermekünk – is bőven kap muníciót jövőre. Márciusban a Pixar elhozza a Pirula Pandát, melynek főszereplője, egy tinilány egy nagy vörös pandává változik minden esetben, amikor elöntik az érzelmei. Májusban a DC League of Super Pets című moziban a szuperhősök háziállatai indulnak fontos küldetésre, júniusban jön a Lightyear, melyben a Toy Story Buzz Lightyearje kap saját sztorit, júliusban pedig megtudjuk, hogy lett Gru a minyonok főnöke a Minyonok: Gru színre lépben. A Disney az év végére tartogatja a Strange World (Különös világ) című filmjét, melyben egy felfedezőcsalád kalandjait követhetjük, várhatóan novemberben, de még előtte, októberben folytatódik Miles Morales története a párhuzamos Pókember-univerzumok között a Spider-Man: Across the Spider-Verse – Part One című filmben. Az előző rész fenomenális volt, a folytatástól is sokat várunk.

Irodalomóra a moziban

Cyrano, Meggyőző érvek, Halál a Níluson

Irodalmi klasszikusok és bestsellerek filmadaptációi nélkül nem élet az élet, de aggodalomra semmi ok: Hollywood szállítja, amit várunk tőle. A Telluride-on 2021-ben már bemutatták a drámatörténet egyik legszebb történetének Joe Wright-féle musicalverzióját: a Cyrano címszerepében Peter Dinklage játszik, és 2022-ben végre szélesebb körben is elkezdik forgalmazni, bár hozzánk jelen állás szerint csak márciusban ér el. Hogy pontosan mikor, az egyelőre bizonytalan, de 2022-ben jön egy Jane Austen-adaptáció is, a Meggyőző érvek Dakota Johnsonnal a főszerepben, emellett februárban, Armie Hammer szexuáliszaklatás-botránya ellenére megérkezik az aktuális Agatha Christie-adagunk is, a Halál a Níluson Gal Gadot és Kenneth Branagh főszereplésével.

Szuperhősök Marveléknél

Doctor Strange az őrület multiverzumában, Fekete Párduc: Vakanda, légy áldott!, Thor: Szerelem és mennydörgés, A galaxis őrzői karácsonyi különkiadás

Nyilvánvalóan nem 2022 lesz az év, amikor a Marvel hirtelen abbahagyja érzékeink szőnyegbombázását képregényfilmjeivel. Májusban jön a következő Doctor Strange-mozi Sam Raimi rendezésében, júliusban Taika Waititi remélhetőleg ugyanúgy megnevettet minket a Thor: Szerelem és mennydörgéssel, mint az előző Thor-filmmel tette. Novemberben a Chadwick Boseman előtt is fejet hajtó új Fekete Párduc-film is megérkezik, sőt, ha minden jól megy, 2022 karácsonyán kapunk egy karácsonyi kiadást A galaxis őrzőiből is. Bár e cikknek nem témája, de fontos jelezni, hogy a Marvel természetesenm sorozatfronton is támad: Oscar Isaac a Moon Knight című sorozattal lép be a Marvel-univerzumba, jön a Ms. Marvel, sőt, elvileg a She-Hulk is.

Szuperhősök Marveléken túl

Morbius, Black Adam, The Flash, Aquaman and the Lost Kingdom

Nyilván nem maradnak magukra a Marvel szuperhősei, a konkurencia ugyanis szintén nem pihen. Egyből januárban jön egy képregénymozi, ami egyszerre Marvel is, meg nem is az: Jared Leto Morbius, „az élő vámpír”, Pókember egykori ellenlábasa bőrébe bújik, ami egy Marvel-világ ez is, de nem az, amelyben a fenti szereplők mozognak… bonyolult, mindegy is. Az viszont teljesen egyértelmű, hogy a DC háza táján júliusban jön Dwayne Johnson Black Adamként, novemberben A The Flash hoz egy Igazság Ligája-spinoffot Ezra Millerrel, decemberben meg az Aquaman egy másikat Jason Momoával. Az év legvárósabb nem Marvel-szuperhősmozija azonban egyértelműen az új Batman, melyben Robert Pattinson még az eddigieknél is sötétebb mélységekbe viszi a denevérember karakterét.

Killers of the Flower Moon

Martin Scorsese egyelőre nem tudni, mikor érkező filmjében Leonardo DiCaprio mindig felvillanyozó szereplésén túl Brendan Fraser nagy visszatérése is folytatódik, mindez 1920-as évekbeli hangulattal, rejtélyes gyilkosságokkal és nyomozással. Sehol egy szuperhős, mégis alig várjuk.

Nahát, némi eredetiség és girl power

A világ legrosszabb embere, She Said

Ugyan nem fog kasszát robbantani, ahogy azt az efféle szerzői csodák ritkán teszik, de a díjszezonban kétségkívül sokat hallunk majd Joachim Trier dramedyjéről, A világ legrosszabb emberéről, melyben a főhősnő saját maga megismerésén dolgozik néhány szerető kárára. A főszereplő Renate Reinsve már most a gálák egyik új kedvence, a film pedig végig nyerte a 2021-es fesztiválokat, 2022 januárjában pedig végre hozzánk is megérkezik. Jóval később, novemberben kapunk még egy szupernek ígérkező filmet erős és független nőkről: a She Said az oknyomozó újságírós filmek következő versenyzőjeként száll be majd a 2023-as díjszezonba, ugyanis a Harvey Weinstein-ügyet és a metoo-mozgalmat kirobbantó New York Times-riporterekről szól. A film a két újságíró, Megan Twohey és Jodi Kantor könyve alapján készül Carey Mulligan és Zoe Kazan főszereplésével, az Unorthodoxot is jegyző Maria Schrader rendezésében.

John Wick: Chapter 4

A Keanu Reeves-reneszánsz is folytatódik: még alig hűlt ki a visszatérő Mátrix emléke, Keanu máris újra itt van, éspedig az utóbbi évek egyik legszórakoztatóbb franchise-a, a John Wick negyedik fejezetében.

Fantáziavilágok varázslata

Avatar 2., Legendás állatok és megfigyelésük – Dumbledore titkai

Hogy kell-e ennyi évvel később folytatni az Avatart, azon lehet vitatkozni, az azonban bizonyos, hogy 2022 karácsonyán, amikor a folytatás megérkezik, sorok fognak kígyózni a mozik előtt, mert ezt mindenképp látni kell! A fantasy-rajongóknak persze nem kell addig várnia: már áprilisban megérkezik a botrányokat (J. K. Rowling és transzellenes kirohanásai, Johnny Depp bírósági ügye exnejével) lezárni igyekvő Harry Potter-franchise új képviselője, a Legendás állatok és megfigyelésük – Dumbledore titkai, melyben Mads Mikkelsen veszi át Grindelwald szerepét, és Jude Law, Ezra Miller meg a többiek is visszatérnek.

Kulthorror Különítmény

Nope, Disappointment Blvd.

Ha Jordan Peele (Tűnj el!, Mi) új horrort rendez, az bizony esemény a szokatlan horrorok rajongóinak körében, és többnyire a díjszezonban is. Peele olyan erősen beírta magát a kulthorror-rendezők sorába, hogy Nope című új filmje már azzal izgalomban tartja a szakmát, hogy egyáltalán létezik: a sztoriról az égadta egy világon semmit nem hoztak még nyilvánosságra. Csak egy szál poszterünk van, és a tény, hogy a Peele-horrorok bevált szereplőgárdájából többen visszatérnek, amikor júliusban a film mozikba kerül. Ari Aster szintén meglehetősen kevés információval érte el, hogy nagyon várjuk 2022-es filmjét, a Disappointment Blvd.-ot (magyarul kb. Csalódás Sugárút): csak annyit tudunk, hogy ez a 2019-es Fehér éjszakák (Midsommar) folytatása, és hogy szerepel benne Joaquin Phoenix. Meg vagyunk véve.

Fagyos vikingbosszú

The Northman

Robert Eggers folytatja a sötét, rideg, és a misztikummal kacérkodó történetek sorát: A boszorkány és A világítótorony után egy tizedik századi izlandi faluba utaztat minket, ahol egy viking herceg indul megbosszulni meggyilkolt apját. Mindezt Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Björk, Ethan Hawke és Willem Dafoe vezeti elő, éspedig áprilisban.

Katartikus muzsikuséletrajzok

I Wanna Dance with Somebody, Elvis

Akad még egy filmes trend, amit az utóbbi években megszoktunk és megszerettünk: a zenés zenész-életrajzi filmeké. E zsánerből is kapunk 2022-ben legalább kettőt, nem is kispályás témában: júniusban Baz Luhrman, az érzelmes-őrületes musicalek és románcok (Rómeó és Júlia, Moulin Rouge!, A nagy Gatsby) atyja ezúttal Elvis Presley-t veszi kezelésbe Austin Butlerrel Elvis, és Tom Hanksszel az ő menedzsere szerepében. És az év végére is jut egy hasonlóan nagy, hasonló projekt: Whitney Houston kétségkívül filmbe illő, tragikus életét eleveníti fel az I Wanna Dance with Somebody Naomi Ackie főszereplésével, Kasi Lemmons rendezésében és a négyszeres Oscar-jelölt Anthony McCarten forgatókönyvével. McCarten egyébként meglehetősen gyakorlott biopic-író, A legsötétebb óra című Churchill-film, a Stephen Hawkingról szóló A mindenség elmélete, a Benedek és Ferenc pápáról mesélő A két pápa és a Freddie Mercuryt és a Queent megéneklő Bohém rapszódia is az ő forgatókönyvéből született. Remélhetőleg nem ijedt meg a történet karcosságától itt sem.