Stohl András: A Sztárban sztárt sem úgy fogom fel, hogy odamegyek és lehaknizom

Újra apa lesz Stohl András, ráadásul februárban lesz 55 éves. Aznap nincs előadása, otthon, családi vacsorával tervez ünnepelni – mondja a Blikk interjújában.

Szóba kerül, hogy bírja a folyamatos munkát színházban, tévében, filmekben. „Az a helyzet, hogy a színházban szeretnék, hogy szerepeljek, igaz, most »csak« futó előadásaim vannak, nem próbálok újat. Emellett a pandémia miatt annyira sok beugrás és felújítás van, például másfél év után most játszottuk először Szabó Győzővel a Jó zsaru, rossz zsarut, hogy azokkal most sok a munka. Ezt élvezem, mert szeretem, de bevallom, nehéz visszazökkenni. Sok volt a másfél év kihagyás.”

Hozzáteszi, Rudolf Péter személye miatt szerződött le újra a Vígszánházhoz, mert ő „olyan színházat szeretne felépíteni, aminek örömmel vagyok a tagja”. Filmszerepet soha nem utasítana vissza, örül, ha forgathat. Minden munkájában maximális erőbedobással dolgozik, mint mondja:

Ez lesz a bajom a Sztárban sztárral is. Nem tudom ezt a műsort sem úgy felfogni, hogy odamegyek és lehaknizom. Ahogy a színházat sem, mert ha hatszáz ember beül, akkor nekem kutya kötelességem odatenni, amit csak tudok.

A feltöltődést a családja és az erdő jelenti, fizikailag pedig azt tartja karban, hogy hatéves kora óta sportol. Arra a kérdésre, elképzelhető-e, hogy valamelyik gyereke követni akarja őt a színészi vagy tévés pályán, azt feleli, „remélem, hogy nem”.