Teniszpályák kedvéért bontottak le egy ikonikus Breuer Marcell-épületet New Yorkban

Teniszpályáknak kellett a hely, ezért bontották le Breuer Marcell egyik épületét, a Geller I-t New Yorkban, írta meg a Tervlap. A Geller I 1945-ben épült a New York tőszomszédságában, a Lawrence nevű külvárosban, és ez volt az az épület, amely igazán beindította az építész amerikai karrierjét, megépülte után kérte fel ugyanis Breuert a Modern Művészeti Múzeum, hogy tervezzen egy olyan házat a múzeum kertjébe, mely mintaként szolgálhat az ingázóknak épülő lakóházakhoz.

A Geller I volt a pécsi születésű építész első olyan kettős tömegű „binukleáris” házterve, ahol a nappali és a hálórészek két különböző formai elemből tevődtek össze, hamar fel is kapták a szakmai folyóiratok, a ház sikere elősegítette, hogy Breuer irodája Cambridge-ből New Yorkba költözhessen, és rengeteg megkeresést eredményezett.

A ház pillangószárnyakra emlékeztető tetője és hatékony alaprajzi rendszere, amely elválasztja a nappali és éjszakai használatot, az ideális modern családi otthon prototípusává vált

– írja a Tervlap. Ugyanakkor a tavalyi év végén felröppent a hír, hogy a házat a tervek szerint lebontanák. Ugyan megpróbálták az épületet helyi nevezetességként védetté nyilváníttatni, ám ez nem sikerült, a terület új tulajdonosa pedig egyetlen éjszaka alatt lebontotta a Geller I-t. A telken villa és teniszpályák épülnek majd.

Breuer Marcel 1902-ben született Pécsen, eredetileg szobrásznak készült a bécsi akadémián, majd étnyergelt az építészetre. A Bauhaus diákja és Walter Gropius tanítványa volt, Magyarországra viszont hiába tért haza, zsidó származásúként nem kapott lehetőséget, így először Angliába, majd Amerikába költözött, ahol több mint száz épületet tervezett.

Kiemelt képünkön a Met Breuer, a Metropolitan Museum of Art épülete, amelyet szintén Breuer Marcell tervezett.