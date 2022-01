Megvan, mikor indul Magyarországon a Disney+

Bővíti a Disney az országok körét, ahol elérhető a saját streaming-szolgáltatásuk, a Disney+: a cég idén nyáron negyvenkét újabb országban nyit, köztük Magyarországon is.

A hír egy ideje már sejthető volt, de hivatalos megerősítés eddig nem érkezett, most azonban a Disney részletezte a piacbővítés menetrendjét, melyben negyvenkét ország – európai, afrikai és közel-keleti országok – előtt nyitják meg a szolgáltatást. Az új országok között ott van többek között Magyarország, Dél-Afrika, Törökország, Lengyelország és az Egyesült Arab Emírségek is, így a Disney és a Pixar filmjei, a Marvel szuperhősuniverzuma, a Star Wars-filmek és a National Geographic tartalmai most már ezekben az országokban is könnyedén nézhetők.

A Disney Plus elérését egyébként eddig is meg lehetett oldani itthonról, csak kellett hozzá némi technikai előkészület és VPN hozzáférés, ha nem várná ki a nyarat a regisztrációval, itt tud olvasni erről.

Az országok teljes listája, ahol a Disney+ elérhetővé válik idén nyáron: Albánia, Algéria, Andorra, Bahrein, Bosznia és Hercegovina, Bulgária, Csehország, Dél-Afrika, Egyesült Arab Emírségek, Egyiptom, Észak-Macedónia, Észtország, Görögország, Horvátország, Irak, Izrael, Jemen, Jordánia, Katar, Koszovó, Kuvait, Lengyelország, Lettország, Libanon, Líbia, Liechtenstein, Litvánia, Magyarország, Málta, Marokkó, Montenegró, Omán, Palesztin Autonómia, Románia, San Marino, Szaúd-Arábia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Tunézia, Vatikán.