Kis trükközéssel már itthon is nézhető a Disney+

Március elején volt négy hónapja, hogy elindult a Disney+, ami – többek között – olyan, már bejáratott streaming-szolgáltatásoknak állít konkurenciát, mint a hazánkban is elérhető Netflix vagy éppen az HBO GO. A Mickey egeres cég előfizetéses rendszere a Disney saját gyártású tartalmaival van tele, és március 24. óta elérhető Európa jó pár országában is. Magyarországon még nem, de egy kis trükközéssel itthonról is megoldható az előfizetés, a cikkünkből pedig kiderül, pontosan hogyan.

Ha valaki Magyarországról ma ellátogat a Disney+ hivatalos oldalára, az nem sok mindent talál: néhány szépen elhelyezett logót, illetve egy kérek értesítést gombot, amivel egy hírlevélre lehet feliratkozni. Itthon a szolgáltatás hivatalosan még nem elérhető, és még egy évig nem is lesz, de nem lehetetlen, hogy innen is elő lehessen fizetni, így érve el legálisan több száz filmet és sorozatot: Marvel szuperhősös kalandokat, minden Star Wars-filmet, a Pixar alkotásait és olyan exkluzív tartalmakat, mint a The Mandalorian.

Ha jobban megnézzük az oldalt, a jobb sarokban találunk még egy feliratot: Már előfizető? Jelentkezzen be. Regisztrálni ugyan nem lehet itthon, de ha valakinek már van előfizetése, az simán be tud lépni, és simán hozzáfér azokhoz a tartalmakhoz, amiket a Disney elérhetővé tett Európában. Ez egy olyan „kiskapu”, amivel itthon is használható a szolgáltatás, csupán a regisztrációt kell valahogy megoldani.

De hogy lehet regisztrálni?

Erre a kérdésre jelenleg két válaszunk van.

Első megoldás:

Keresünk egy olyan megbízható ismerőst/barátot/családtagot, aki azon európai országok (Ausztria, Németország, Írország, Olaszország, Holland, Spanyolország, Svájc, Egyesült Királyság) egyikében él, ahol elérhető a Disney+. Amennyiben ezt a feltételt kipipáljuk, meg kell kérni az emberünket, hogy készítsen egy előfizetést számunkra, amihez szükséges egy saját e-mail cím, illetve egy dombornyomott bankkártya. A gond itt az, hogy Magyarországon kibocsátottat nem fogad el a rendszer, viszont ha van Revolut vagy Curve kártyánk, akkor nincs akadály – bár adott a PayPal lehetősége is, tapasztalataink szerint ez a megoldás szintén nem működik magyar felhasználók esetében.

A havidíj nagyjából 2400 forint.

Amennyiben sikeresen előfizettünk, a főoldalon Magyarországról is beléphetünk a rendszerbe, és elérhetővé válik az összes tartalom. Androidos telefonon a Play áruházból ugyan nem lehet letölteni a kapcsolódó alkalmazást, de APK fájlként igen, és a telepítést követően itt is be lehet lépni, illetve az LG okostévéin is leszedhető az applikáció, amennyiben a General Settings/Location menüpontban UK-re állítjuk a Broadcast Country és az LG Services Country opciókat.

Második megoldás:

Amennyiben nem bíznánk másra a regisztrációt, és képben vagyunk a VPN-szolgáltatások (pl. Express VPN, NordVPN, Mullvad VPN stb.) használatát illetően (vagy ismerünk valakit, aki igen), akkor ezek segítségével, a Disney+ szolgáltatással elhitetve, hogy a korábban felsorolt európai országok valamelyikéből regisztrálunk, szintén elvégezhető az előfizetés. Persze ekkor is szükséges a Revolut vagy Curve kártya megléte, a használatot illetően pedig igazak az előző pontban felsorolt lehetőségek.

Amit fontos tudni

Mielőtt bárki nekiállna a regisztrációnak, akad néhány dolog, amivel érdemes tisztában lenni:

Egyelőre nincs se magyar felirat, se szinkron.

Csak a Disney saját tartalmai érhetők el a szolgáltatásban.

A kínálat kisebb, mint az HBO GO és a Netflix esetében.

Magyarországról nem lehet megváltoztatni a fizetési módot, elérhetetlen ez a funkció.

Fontos továbbá, hogy a sikeres előfizetést követően a rendszer nem azonnal vonja le az első havidíjat, van egy hétnapos próbaidőszak, ami során bármikor lemondható a szolgáltatás. Ha tehát ezen idő alatt rájövünk, nem tetszik, amit kapunk, vagy kiderül, hogy valójában nincs is szükségünk az egészre, úgy egyetlen fillér kicsengetése nélkül megszabadulhatunk az előfizetésünktől.

Kinek jó ez?

Jelenlegi kínálatával a Disney+ még nem komoly vetélytársa sem a Netflixnek, sem az HBO GO-nak, így igazából csak azoknak ajánlható, akik jól tudnak angolul, és élnek-halnak a Mickey egeres cég tartalmaiért: Pixar- és Marvel-filmek, Disney-animációk, gyerekfilmek és sorozatok. A szolgáltatásban persze nemcsak a legújabb alkotások találhatók meg, de évekre visszamenőleg rengeteg minden: a klasszikus Kacsamesék, a Gumimacik vagy éppen a Chip és Dale: a Csipet csapat epizódjai. Az egyhetes próbaidőszak pont megfelelő arra, hogy az érdeklődők felfedezzék ezeket a tartalmakat.

Új saját gyártású filmekből/sorozatokból a Disney+-on egyelőre viszonylag keveset találunk, ráadásul az abszolút húzócímnek számító The Mandaloriannek hiába jött már ki korábban a teljes első évada, Európában csak heti bontásban érhető el, cikkünk írásakor csupán az első három rész.

A helyzet ugyanakkor hamarosan változni fog, hiszen szép sorban érkeznek a Disney saját gyártású Marvel-sorozatai, például a WandaVision, a The Falcon and the Winter Soldier és a Loki, ezek legálisan kizárólag a Disney+-on lesznek elérhetők. Amennyiben valaki ilyen formában szeretné fogyasztani ezeket a tartalmakat, és nem akar várni a szolgáltatás hivatalos magyar indulásáig, annak a fent említett módokon adott lesz a lehetőség, hogy itthon is megtehesse ezt.