Végigizgulták a pitbull szülését az árvagyerekek

Költészet és nyomor, emberi gyengédség és a vidéki élet brutalitása. Könyörtelen Matiné.

China önmagát harapdálja. Ha nem tudnám, azt hinném, hogy meg akarja enni a mancsát. Azt hinném, hogy őrült. Az is, bizonyos értelemben. Senki nem érhet hozzá, csak Skeet. Mikor még nagy fejű pitbullkölyök volt, ellopta az összes cipőt a házban, az összes fekete teniszcipőt, amit a Mama azért vett nekünk, mert nem látszik rajtuk a kosz, és jól bírják a strapát. Csak a Mama rég elfelejtett szandálja nézett ki másképp, aminek vékony sarka volt, és egészen rózsaszín lett a beleivódott vörös sártól. China mindet eldugta a bútorok alá, a vécé mögé, kupacokba halmozta őket, és rajtuk aludt. Mikor elég nagy lett ahhoz, hogy egyedül szaladgáljon, és lemerészkedjen a lépcsőn, kivitte és kis gödrökbe temette a cipőket a ház alatt. Minden izmát megfeszítette, mikor megpróbáltuk elvenni tőle a zsákmányt. Most China nem elvesz, hanem ad, nem lop tőlünk, hanem megajándékoz minket. Kiskutyái születnek.

Mi az a Matiné? Vasárnap délelőttönként és az ünnepi időszakban egy-egy regényből mutatunk részletet, jobbára kortárstól, remek szövegeket, történeteket. Ha tetszik, az oldal alján ott a kötet szerzője, címe, kiadója, irány a könyvesbolt vagy a könyvtár. A Matiné eddigi termését itt találni.

Amit China csinál, az nem is hasonlít arra, amit a Mama csinált, mikor a kisöcsémet, Juniort szülte. A Mama itt szült a házban, mindannyian itt születtünk, ezen az erdei tisztáson, ahol az apja vágta ki a fákat, és ő építette meg azt, amit ma úgy nevezünk: a Verem. Én, az egyetlen lány, és akkor még a legkisebb a magam nyolc évével, nem tudtam segíteni, bár Apa szerint a Mama azt mondta, hogy nincs is szüksége segítségre. Apa azt mondta, hogy Randall meg Skeetah hamar kibújt, mint ahogy én is, Mama mindannyiunkat az ágyában hozott világra, a maga csupasz villanykörtéje alatt, úgyhogy mikor Juniorra került sor, azt gondolta, most sem lesz semmi gond. De nem így lett.

A Mama leguggolt, már sikoltozott is a vége felé. Junior olyan liláskéken jött elő, mint egy hortenzia: a Mama utolsó virága. Így is érintette meg, mikor Apa odaadta neki: finoman, csak az ujjbegyeivel, mintha attól félne, hogy leveri róla a virágport, elhervasztja a virágot. Azt mondta, nem akar bemenni a kórházba. Apa rángatta el az ágyból a teherautóhoz, vércsíkot húzva, és soha többé nem láttuk.

China harcol, mintha erre született volna. Harcol a cipőinkkel, harcol a többi kutyával, harcol ezekkel a kölykökkel is, akik vaksin és nedvesen nyújtóznak a külvilág felé. China izzad, a fiúk bőre fénylik, és a fészer ablakán át látom Apát, úgy csillog az arca, mint a halak a víz alatt, mikor rájuk süt a nap. Csönd van. Súlyos csönd. Mintha eső készülne, de nem készül. Nincsenek csillagok, a verem csupasz villanykörtéi tűzforrók.

– Ne állj ott az ajtóban. Felidegesíted. – Skeetah Apa kiköpött mása: sötét, alacsony, szikár. Csomós izomkötegek szelik át a testét. Ő a második gyerek, tizenhat éves, de China számára ő az első. Lesi minden mozdulatát.

– Nem is törődik velünk – mondja Randall. Ő a legidősebb, tizenhét. Magasabb, mint Apa, de ugyanolyan sötét bőrű. Keskeny válla van, és a szeme majd kiugrik a helyéből. Az iskolában kockának tartják, de a kosárpályán úgy cikázik, mint egy nyúl, gyors, kecses, elnyújtott mozdulatokkal. Ha Apa vadászik, én mindig a nyúlnak szurkolok.

– Levegőre van szüksége. – Skeetah keze végigsimít a kutya szőrén, aztán odahajol a hasa fölé, hallgatózik. – El kell lazulnia.

– Azt se tudja, mi az a lazítás. – Randall az ajtófélfa mellett áll, a lepedőt tartja, amit Skeetah az ajtó helyére szögezett fel. Skeetah egy hete a fészerben alszik, várja, hogy megszülessenek a kiskutyák. Minden este megvártam, míg eloltotta a villanyt, és mikor biztos voltam benne, hogy alszik, a hátsó ajtón át kiosontam a fészerbe, ott álltam, ahol most állok, és megnéztem, jól van-e. Minden alkalommal úgy aludt, hogy a mellkasa a kutya hátához simult.

Úgy simult China köré, mint köröm a húsra.

– Látni akarom. – Junior Randall lábát rángatja, beles a fészerbe, de csak az orrát meri bedugni. China általában fütyül ránk, többiekre, és többnyire Junior is fütyül rá. De a fiú hétéves és kíváncsi. Mikor három hónapja a germaine-i srác elhozta a kan pitbullját a Verembe, hogy Chinával pároztassa, Junior egy olajoshordón kuporgott a hevenyészett kennel (egy régi teherautóból kiszedett ágy, fölötte drótháló) előtt, és figyelte, mi történik. Mikor a kutyák egymásra tapadtak, eltakarta a szemét a karjával, de hiába ordítottam rá, hogy menjen be a házba, nem mozdult. A karját nyalogatta, meg a fülcimpájával babrált, mint mikor tévét néz, vagy mielőtt elalszik. Egyszer megkérdeztem tőle, miért csinálja, és azt felelte, hogy azért, mert olyan hangja van, mint a víznek.

Skeetah ügyet sem vet Juniorra, úgy figyeli Chinát, ahogy a férfi figyeli a nőt, amikor úgy érzi, hogy az övé, és China tényleg az övé. Randall nem szól, csak keresztbe teszi a karját az ajtóban, hogy Junior ne tudjon bemenni.

– Nem, Junior. – Kiteszem a lábam, hogy teljes legyen a kapu, ami elválasztja Juniort a kutyától, a sárgán csordogáló nyálkától, ami tócsába gyűlik a földön China feneke alatt.

– Hadd lássa – mondja Apa. – Már elég nagy hozzá, hogy tudjon róla. – Apa csupán hang a sötétben, amint a fészer körül kering. Egyik kezében kalapács, a másikban egy marék szög. China ki nem állhatja Apát. Elhúzom a lábam, de Randall nem mozdul, és Junior sem. Apa eliramodik, mint egy üstökös, ami a sötétségbe tart. Fémnek csapódó fém hangja hallatszik.

– Felidegesíti a kutyát – mondja Skeetah.

– Talán segítened kéne neki nyomni – mondom. Néha úgy gondolom, ez ölte meg Mamát. Látom őt, a melléhez szorított állal, amint küszködik, hogy kinyomja Juniort, aki belekapaszkodik a zsigereibe, hogy bent maradhasson, aztán mikor megszületik, mindet kitépi a helyéről és magával rántja.

– Nem kell segíteni neki nyomni.

És tényleg nem. A kutya oldalán hullámzás fut végig. Vicsorog, a szája fekete vonal. A szeme vörös; a nyálka rózsaszínre vált. Minden porcikája megfeszül, ezernyi üveggolyó van a bőre alatt, aztán mintha kifordulna a belseje. A nyílásnál lilásvörös dudort látok. China kivirágzik.

*

Ha Apától megkérdezte volna valamelyik ivócimborája, mit csinál ma este, azt mondta volna, hogy felkészül a hurrikánra. Nyár van, és mikor nyár van, errefelé mindig jönnek-mennek a hurrikánok. Mind utat törnek maguknak a lapos Öblön át a negyven kilométer hosszú, mesterségesen kialakított tengerpartig, ahol aztán nekicsapódnak a régi nyaralóknak, a vendégházzá átalakított rabszolgahajóknak, majd végigszáguldanak az ártéren, át a fenyők között, lelassulnak, esőt csöpögtetnek, és elhalnak északon. A többségük már nem is csap le ránk úgy igazán; a többségük jobbra fordul, Floridába vagy balra, Texasba, elhúz mellettünk, épp csak egy futó pillantást vet ránk.

Évek óta nem volt olyan, amelyik egyenesen ránk támadt volna, és ennyi idő elég ahhoz, hogy elfelejtse az ember, hány üveget kell megtölteni vízzel, hány doboz szardíniát meg húskonzervet kell felhalmoznunk, hány kádnyi vízre lesz szükségünk. De a rádióban, ami állandóan szól Apa leparkolt teherautójában, ma már hallottam, hogy erről beszélnek.

Az időjósok szerint a tizedik trópusi ciklon feloszlott az Öböl felett, de a jelek szerint egy másik van kialakulóban Puerto Rico körül.

Úgyhogy ma Apa úgy ébresztett, hogy kintről csapkodni kezdte a szoba falát, ahol én alszom Juniorral.

– Ébresztő! Sok a dolgunk.

Junior összegömbölyödve a fal felé fordult az ágyában. Én felültem, és egy darabig így maradtam, hogy Apa azt higgye, mindjárt felkelek, aztán visszafeküdtem és elbóbiskoltam. Mikor két óra múlva felébredtem, Apa teherautójában szólt a rádió. Junior ágya üres volt, a takarója a földön.

– Junior, szedd elő a többi üveget.

– Apa, nincs több a ház alatt.

Odakint Apa a sörösdobozával ütögette a ház alját. Junior a sortját húzogatta. Apa megint intett neki, és akkor Junior leguggolt, és bekúszott a ház alá. Ő nem félt úgy attól a helytől, ahogy én féltem, mikor kicsi voltam. Egész délutánokra képes volt eltűnni a házat tartó salaktéglák között, csak akkor jött elő, mikor Skeetah megfenyegette, hogy beküldi utána Chinát. Egyszer megkérdeztem Juniort, mit szokott csinálni ott, de csak annyit felelt, hogy játszik. Úgy képzeltem, lyukakat ás, amikben aludni lehet, hanyatt fekszik a homokos, vörös földben, mint egy kutya, és lentről hallgatja, ahogy a lábunk csúszkál és dobog a padlódeszkákon.

Juniornak erős karja volt, az üvegek meg a konzervdobozok úgy gurultak ki a ház alól, mint a biliárdgolyók. Csak akkor álltak meg, mikor nekiütköztek a rozsdás tehénfürdetőnek, amit Apa a szeméttelepről mentett ki, ahol fémet szokott gyűjteni. Tavaly hozta haza Junior szülinapjára, azt mondta neki, hogy használja úszómedencének.

– Dobjál – mondta Randall. Egy széken ült, a házilag készült kosárpalánkja alatt: a városi parkból lopott gyűrűt egy kiszáradt fenyőfa törzsére csavarozta.

– Évek óta egyetlen vihar sem volt itt. Újabban nem jönnek erre. Mikor kicsi voltam, mindig itt csaptak le. – Ezt Manny mondta. Én a hálószobai ablak mellett álltam, nem akartam, hogy meglásson. Manny egy kosárlabdát dobált egyik kezéből a másikba. Amikor megláttam, majd kirepült a szívem a mellkasomból.

– Úgy beszélsz, mint egy öregember, pedig csak két évvel vagy idősebb nálam. Mintha én nem emlékeznék rá, milyen volt régen – mondta Randall, miközben elkapta a visszapattanót, és visszapasszolta Mannynek.

– Még ha le is csap ránk valami ezen a nyáron, legfeljebb pár ágat tör le. A hírekben összevissza beszélnek. – Mannynek fekete, göndör haja volt, fekete szeme és fehér foga, a bőre színe pedig olyan, mint a frissen kivágott fenyőfa belseje. – Ahányszor letartóztatnak valakit Bois Sauvage-ban, mindig összekevernek mindent.

– Azok újságírók. A meteorológusok tudósok – mondta Randall.

– A francokat. – Onnan, ahol álltam, úgy tűnt, mintha Manny elpirulna, de tudtam, hogy csak a pattanásai miatt tűnik vörösnek, meg az arcán húzódó sebhely miatt.

– Hát pedig most tényleg jön a vihar. – Apa a kocsi oldalába törölgette a kezét.

Manny a szemét forgatta, és felemelte a hüvelykujját Apa felé. Kosárra dobott. Randall elkapta a labdát, és magánál tartotta.

– Még csak ciklon sincs – mondta Randall Apának –, Juniornak mégis üvegekkel kell biliárdoznia miattad.

Randallnek igaza volt. Apa általában pár üveget töltött meg. Mivel kizárólag készételeket tudott főzni, sosem voltunk híján virslinek meg húskonzervnek.

Mindennap Top Rament ettünk: leöntöttük vízzel, virslit adtunk hozzá, aztán leszűrtük a levét, csak a csípős tészta maradt; vagy szárazon ropogtattuk, mint a sós kekszet. Amikor legutóbb hatalmas vihar csapott le ránk, még élt a Mama; miután elvonult a vihar, meggrillezte az összes húst, ami a leolvadt mélyhűtőben volt, hogy ne romoljon ránk, és Skeetah annyi csípős kolbászt falt be, hogy rosszul lett.

Randall-lel hajba kaptunk az utolsó darab sült húson, a Mama választott szét minket, Apa meg csak nevetett, és azt mondta: „Hadd egye meg a kislány. Megmondtam, hogy csökönyös kis jószág lesz – pont olyan, mint te.”

– Idén más – mondta Apa, és felült a teherautó hátuljára. Egy pillanatra nem látszott részegnek. – Jól mondják a hírekben: minden héten itt egy újabb vihar. Ilyen rossz még sosem volt. – Manny megint kosárra dobott, Randall meg leszedte a labdát.

– Fájnak a csontjaim – mondta Apa. – Érzem, hogy jön a vihar.

Lófarokba kötöttem a hajam. Ez volt az egyetlen jó dolog rajtam, a különlegességem, mint egy dobermannál a fehér szőr: a fekete, sűrű, göndör fürtök, amik vizesen csak úgy lógtak, de szárazon úgy szétálltak, mint a szakadt kötél vége.

A Mama megengedte, hogy kibontva hordjam, azt mondta, valamelyik ősömtől örököltem, és ha már így van, élvezzem ki. De ha a tükörbe néztem, láttam, hogy a többi részem nem olyan érdekes: széles orr, sötét bőr, a Mama sovány, alacsony alkata, minden domborulat nélküli, lapos test. Felvettem a pólóm, és közben hallgattam, mit beszélnek odakint. A vékony, szigeteletlen, a sarkokban hámló festékű falak mögött az volt az érzésem, hogy ki se kell mennem, Manny úgy is lát. A gimis angoltanárnőnk, Ms. Dedeaux mindig felad valami olvasnivalót nyárra. Kilencedik után a Míg fekszem kiterítve volt soron, és jelest kaptam, mert helyesen válaszoltam a legnehezebb kérdésre: „Miért képzeli a fiú halnak az anyját?” Ezen a nyáron, tizedik után Edith Hamilton Görög és római mitológiáját olvastuk. A fejezetnek, amit tegnapelőtt fejeztem be, ez volt a címe: „Szerelmesekről szóló nyolc rövid történet”, és Iaszón meg az Argonauták történetéről szólt. Vajon Médeia is így érezte magát, mielőtt kilépett a házból, és először találkozott Iaszónnal – mintha erős szél fújna át rajta, és egész testében reszketne tőle? Az udvar vörös földje fölött köröző rovarok zümmögése, a labda pattogása, az Apa kocsijából bömbölő blues mind hívogatott, hogy lépjek ki az ajtón.

*

China a két mancsa közé temeti a fejét, és felcsapja a farkát, mielőtt kinyomná az első kölyköt. Úgy néz ki, mintha fejen akarna állni, és ettől nevethetnékem támad, de nem nevetek. Vér szivárog belőle, és Skeetah még közelebb kuporodik hozzá. China felveti a fejét, a szeme tágra nyílik, kivillan a foga.

– Óvatosan! – mondja Randall. Skeetah az előbb megijesztette a kutyát. Ráteszi a kezét, mire China feláll. Egyszer a Mamával elmentünk Apa metodista templomába, bár a Mama katolikusnak nevelt minket, és China most pont úgy viselkedik: mintha megszállta volna a Szentlélek, mintha nem Skeetah hangja hatolna a fülébe, hanem valami szentséges hang. Vajon olyan érzés ez neki, mintha egy óriás kéz kicsavarná?

– Már látom! – visít Junior.

Az első kölyök jó nagy. China teste szétnyílik, és a kölyök rózsaszín nyálkacsíkot húzva kicsusszan belőle. Skeetah elkapja, leteszi a vékony, szakadt törülközőkből álló kupacra, amit előre odakészített. Megtörölgeti.

– Sárga, mint az apja – mondja. – Igazi vadállat lesz.

A kölyök majdnem sárga. Igazából olyan színű, mint a vörös föld, ha felássák, hogy teleültessék, vagy kiszedjék a köveket, vagy beletemessenek valakit. Mississippi-vörös. Az apja is ilyen színű volt: alacsony, úgy nézett ki, mint egy nagy, vörös izomcsomó. Alvadt vérrel fedett sebek borították, cafatokban lógott a bőre a sok verekedéstől. Mikor Chinával összejöttek, vér volt az állkapcsukon, China szőrén, és inkább ellenségeknek tűntek, nem szeretőknek.

China bőre úgy hullámzik, mint a víz a szélben. A második kölyöknek először a lábai csusszannak ki, aztán beragad.

– Skeet! – sivítja Junior. Fél szemét meg az orrát Randall lábához szorítja, át is öleli. Nagyon sötétnek és nagyon kicsinek látszik, az éjszakai derengésben nem látom, milyen színű ruha van rajta.

Skeetah elkapja a kölyök hátsóját, és a tenyerébe veszi a testét. Megrántja. China felmordul, a kölyök pedig szépen kicsúszik. Rózsaszín. Mikor Skeetah lefekteti a törülközőkre és megtörölgeti, kiderül, hogy fehér, és pici, fekete foltok vannak mindenfelé a bundáján, mintha görögdinnyemagokkal köpködték volna tele. A nyelve kilóg a pici nyílásból, ami a szája, úgy fest, mint egy lapos rajzfilmkutya. Halott. Skeetah elengedi a törülközőt, mire a kölyök mereven, mint egy tekebábu végiggurul a padlón, aztán könnyedén nekiütközik a vörös kölyöknek, amelyik görcsösen mozgatja a lábát, mintha pislogna vele.

– A francba, China – suttogja Skeetah. Egy újabb kiskutya jön. Ez fejjel kifelé csúszik ki szép lassan; magányos, tétova műugró. Nagy Henry, Randall egyik barátja mindig így ugrik a folyóba, mikor úszni megyünk: nehézkesen és óvatosan, mintha attól félne, hogy a nagy teste azzal a sok izomköteggel meg hájjal fájdalmat okoz a víznek. És a többi fiú mindig kineveti ilyenkor. Manny a leghangosabb közöttük: a fogai mint a fehér kések, a bőre aranyvörös. A kölyök Skeetah markában landol. Csupa fehér-barna folt. Mozog, úgy ingatja a fejét, mint az anyja. Skeetah megtisztogatja. Ott térdel China mögött, aki morog. Vinnyog. Felhasad.

*

Bár Apa teherautója pont az ajtó előtt állt, és Junior sípcsonton vágott egy üveggel, én csak Mannyt láttam. Úgy fogta a labdát, mint egy tojást, csak ujjheggyel, ahogy Randall szerint a jó kosarasok szokták. Manny sziklás terepen is tudná vezetni a labdát. Láttam már a parkbeli kosárpálya sarkában lévő köves homokon, őt meg Randallt, ahogy cseleztek és védekeztek, cseleztek és védekeztek. A köves talajon úgy pattogott a labda a lábuk között, mint egy gumilabda, vadul és kiszámíthatatlanul, de ők majdnem mindig ügyesen elkapták és tovább vezették. Inkább elestek, de nem engedték el a labdát, elterültek az éles kagylóhéjakon meg a szürke köveken. Manny olyan gyengéden tartotta, mint egy pedigrés pitbullkölyköt. Szerettem volna, ha engem is így érint meg.

