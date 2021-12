Másfél hónapot csúszik a Halálos iramban 10 bemutatója

Nem is olyan gyorsak a srácok.

Augusztusban jelentették be, hogy a Halálos iramban 10 premierje 2023 április 7-én lesz. Persze, ahogy az utóbbi másfél évben hozzászokhattuk, ezek a dátumok elég képlékenyek, számos blockbuster bemutatóját tologatták a stúdiók, akár több alkalommal is. Így nem is olyan meglepő, hogy Vin Dieselék autós akciófilm-folyamának tizedik felvonása is csúszik hat hetet: április eleje helyett május 19-re tették át a premiert.

Az idén nyáron bemutatott 9. rész 726 millió dolláros bevételt produkált, ami ugyan kevesebb, mint a korábbi filmeké, de a világjárvány ideje alatt kifejezetten erős eredménynek számít. A Vin Diesellel készült interjúnkat alább, a filmről szóló kritikánkat pedig ide kattintva olvashtatják.