Keira Knightley a bostoni fojtogató nyomába ered

A brit színésznő egy női riportert alakít majd, aki először adott hírt a sorozatgyilkosról.

Riportert alakít Keira Knightley a bostoni fojtogatóként elhíresült amerikai sorozatgyilkosról készülő filmben – adta hírül a Deadline.

A Boston Stranglert Matt Ruskin rendezi, aki legutóbb a 2017-es Sundance Filmfesztiválon nyert közönségdíjat a Crown Heigths című krimivel. A Bostont a hatvanas években rettegésben tartó sorozatgyilkosról már több film is készült, ezúttal a történetről először tudósító két újságírónő, Loretta McLaughlin és Jean Cole áll majd a film középpontjában, az előbbit Knightley alakítja. A két riporter adott hírt először a sorozatgyilkosról, óriási szerepük volt abban, hogy felhívják a nők figyelmét a veszélyre. Fontos szerepet kap a filmben az is, hogy McLaughlinéknak meg kellett küzdeniük a bűnügyi terepet is uraló szexizmussal. Azt egyelőre nem hozták nyilvánosságra, hogy Cole szerepében ki fog nyomozni Knightley mellett.

A filmet producerként többek közt Ridley Scott is jegyzi Kevin Walsh, Tom Ackerley és Josey McNamara mellett. A forgatás a tervek szerint idén decemberben kezdődik Bostonban.