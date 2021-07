Marilyn Manson feladta magát az ellene kiadott elfogatóparancs után

Feladta magát Marilyn Manson, miután az amerikai New Hampshire állam rendőrsége bántalmazás miatt elfogatóparancsot adott ki ellene május végén, írja a Deadline. Az énekes még 2019-ben megütött egy videóst, emiatt az incidens miatt bíróság elé kellentt volna állnia New Hampshire-ben az elmúlt két évben. Manson stábja tudott erről, de az énekes ezen kötelességének a figyelmeztetések ellenére sem tett eleget. Korábban írtunk róla, hogy a vétség büntetése legsúlyosabb esetben is legfeljebb egy év börtönbüntetés, és körülbelül 1500 dolláros pénzbüntetés lehet. A lap információi szerint Mansont óvadék ellenében szabadon engedték Los Angelesben, és nem léphet kapcsolatba a feltételezett áldozattal.

Bár a rendőrség szóvivői már májusban hangsúlyozták, hogy nem szexuális jellegű bántalmazási ügyről van szó, Mansont az elmúlt hónapokban többen is megvádoltak szexuális zaklatással, utoljára július elején. Evan Rachel Wood, Esmé Bianco és Ashley Winters után egy negyedik nő, Ashley Morgan Smithline is beperelte az énekest, aki először februárban az Instagramon írt arról, hogy ő is egy Manson túlélői közül, de a részletekről csak májusban, a People magazinnak adott interjúban beszélt. Itt elmondta, hogy kétéves kapcsolatuk során Manson, eredeti nevén Brian Warner több alkalommal megütötte, megkorbácsolta, horogkereszttel díszített késével megvágta, vérszerződésre kényszerítette, és ha a nő valamivel felbosszantotta a zenészt, akkor egy üvegfalú, hangszigetelt szobába zárta, amit csak rosszlányok szobájának nevezett.