Hatalmas nézettséget hozott a Jóbarátok: Újra együtt

Szinte mindenki Rachelékkel nosztalgiázott.

Múlt csütörtökön végre bemutatták az egy éve halogatott Jóbarátok: Újra együttet, amiben a 17 éve véget ért kultikus sitcom mind a hat főszereplője újra leült, hogy közösen emlékezzenek a régi szép időkre. A húzás eléggé bejött az HBO Maxnak, Amerikában legalábbis a streaminget nézők 29 százaléka a reuinion-epizódot választotta azon a napon. Ez megközelíti a Wonder Woman 1984 32 százalákos eredményét, pedig az egy gigaköltségvetésű szuperhősfilm, amit, forradalmi újításként, a mozipremierrel egyidőben mutattak be a streaming oldalon. Összehasonlításképp: az HBO Maxon áprilisban debütáló Mortal Kombat mindössze a nézők 16 százalékát tudta magához vonzani, míg a Kate Winslet főszereplésével készült bűnügyi minisorozat, az Easttowni rejtélyek az egyöntetű kritikai siker ellenére is csak 1 százalékot szakított ki magának, de a Hulun bemutatott A szolgálólány meséje is mindössze 8 százalékot ért el az új évaddal.

A generációs élményt tekintve az sem meglepő, hogy a Jóbarátok: Újra együttet nézők több mint 50 százaléka a 35 és 54 év közötti korcsoportból került ki (a magyar nézettségről egyelőre nincsenek adataink). A nagy találkozás összehozása tehát marketingfogásként mindenképp megérte a tavaly indult HBO Maxnak, az más kérdés, hogy mi nem voltunk olyan lelkesek a végeredménytől: