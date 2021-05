Tom Cruise visszaadja a Golden Globe-díjait

Tom Cruise is visszaadja három Golden Globe-díját, így tiltakozva a díjazottakról döntő újságírószervezet, a HFPA (Hollywood Foreign Press Association) tevékenysége ellen, írja a Variety. A szervezetet az utóbbi időben több támadás is érte, többek között diszkriminatív és etikai problémák miatt, minthogy ajándékokat fogadott el különböző a szakma különböző tagjaitól, de az is kiderült, hogy a szervezetben egyetlen fekete tag sem kapott helyet..

Tom Cruise döntése a HFPA eddigi legjelentősebb visszautasítása egy színésztől, aki három Golden Globe-ját a Született július 4-én, a Jerry Maguire és a Magnólia című filmekben nyújtott alakításáért kapta. Hétfőn írtunk róla, hogy Scarlett Johansson a Golden Globe-díjakról döntő HFPA „bojkottjára” biztatja kollégáit friss közleményében, melyben azt írja, szeretné, ha sokan csatlakoznának hozzá és megszakítanák a kapcsolatot az újságíró-szervezettel és a díjátadóval. A színész szerint érintkezései a HFPA-val a szexuális zaklatás határán egyensúlyoztak, miután filmjei sajtótájékoztatóin és a díjátadókon gyakran olyan szexista kérdéseket és megjegyzéseket kellett elviselnie egyes HFPA-tagoktól, melyek a szexuális zaklatást súrolták.

Johansson mellett Mark Ruffalo is arra szólította fel az ipart, hogy lépjen vissza a Golden Globe-díjaktól, amíg a HFPA-n belül nem valósulnak meg a lényegesebb reformok. Emellett a Netflix, az Amazon és a WarnerMedia is bejelentette a HFPA bojkottját, az NBCUniversal pedig hétfőn jelentette be, hogy az NBC 2022-ben nem sugározza a Golden Globe-gálát.