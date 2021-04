Diákokkal teli, többfunkciós épületekké változnak a műemléki védettséget élvező Nagyvásártelep óriásai

Megszülettek a Nagyvásártelep területén, illetve annak környezetében létrejövő Diákváros első ütemére kiírt tervpályázatának eredményei.

Az állam által finanszírozott és a megvalósulás felé közeledő budapesti városfejlesztések közé tartozó Budapest Diákváros – Déli Városkapu Program az elmúlt hónapokban meglepő változásokon ment át, hiszen egy 2019-es, a főváros és az állam közti megegyezés szerint eredetileg több mint tízezer diáknak otthont adni képes lakástömeget foglalt volna magában, lassan azonban úgy tűnt, hogy a fővárosnak egyre kevesebb beleszólása marad a terület jövőjébe.

Április elején arról jelentek meg hírek, hogy a terület fejlesztési helyszínének legalább egy részén születik meg a kínai Fudan Egyetem közel 450 milliárdos hitelből, illetve a magyar állam 100 milliárd forintjából, részben a Ferencvárosi Önkormányzat területén születő budapesti kampusza, amit egy esetleges 2021 végi népszavazás sem akadályozhatna meg, hiszen a kormányhivatalok törvényességi felügyeleti eljárása, a nemzetgazdasági szempontból való kiemelés, az állam általi kisajátítás, vagy egy Fudan-törvény mind-mind kikerülhetővé teszi ezt a gátat.

Gulyás Gergely szerint ugyanakkor egyszerű félreértés történt, így mindkét projektnek jut majd hely – ezt az állítást a projekt élére Fürjes Balázs helyett alig egy hete kinevezett Palkovics László is megerősítette, sőt, hozzátette: egyetlen centit sem vesz majd el a diákváros területéből az egyetem, hiszen

a tervek szerint a földcsík déli része a kollégiumoké, ez a terv nem változott, középen áll a vásárcsarnok, a terület harmadik, északi része egyetemi, intézményi övezet, itt épülne a Fudan, a negyedik földdarab pedig a Soroksári út Pest felé eső oldala, ide terveink szerint cégek érkezhetnek, kutatóintézetek épülhetnek majd.

Ez valószínűleg így is fog történni, hiszen néhány órával a bejelentése után a kormány megkötötte a stratégiai megállapodást a Fudan Egyetemmel. A felek ekkor megerősítették, hogy a fejlesztés összhangban áll a Diákváros programmal, annak terveivel pedig nem állítható szembe.

A terület jövőjével kapcsolatos kétségek ezzel azonban nem szűntek meg egészen: kedden kiderült ugyanis, hogy a kínai egyetem mellett a Budavári Palotát elhagyó Országos Széchényi Könyvtárnak (OSZK), illetve a Demeter Szilárdhoz tartozó az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézetnek, illetve a hozzá kapcsolódó intézményeknek is a Diákváros területének egy részén, vagy annak közvetlen környezetében kereshetnek helyet.

A hír megjelenésével egyidőben a Budapest Diákváros – Nagyvásártelep és környezete címet viselő nyílt, nemzetközi építészeti tervpályázat is lezárult – derül ki az Építészfórum cikkéből, az azonban továbbra sem biztos, hogy a győztes munka némi finomítás, vagy változtatás után tényleg elindulhat-e a megvalósulás felé.

A Budapesti Fejlesztési Központ (BFK) által 2020 decemberében kiírt pályázat huszonhárom pályaműve közül a zsűrinek

sikerült kiemelni a legjobb hármat, de további négy terv megvásárlása, illetve egy különdíjjal való jutalmazása mellett döntött.

A tervpályázati program a két világháború közti modern építészet két fontos példája, az elképesztő állapotban pusztuló, 234 x 42 méteres alapterületű csarnokával világszinten is jelentős, 2004 óta műemléki védettséget élvező Nagyvásártelep (ezt 2018 februárjában hosszú cikkben mutattuk be), illetve az ahhoz kapcsolódó irodaház felújítását (Münnich Aladár, 1930-1932) és élettel való megtöltését, valamint a Budapest Diákváros első, 3 ezer négyzetméter alapterületű kollégiumának – az épület földszintjén ezer négyzetméternyi, sportolásra alkalmas területnek kellett helyet kapnia -, és közvetlen környezetének megtervezését tűzte ki célul, aminek természetesen sportlétesítmények, a közösségi terek, illetve a zöldterületek is részét képezték.

A tíz évvel ezelőtt még a főváros első felhőkarcolóit is ígérő, egymilliárd eurós Duna City-projekt által is érintett területen a 2024-es olimpiai kampány részeként az olimpiai falut – ami az ötkarikás játékok után a pályakezdők és alkalmazottak kedvezményes lakhatását lehetővé tévő lakóparkká vált volna – képzelték el, de az azóta eltelt években a Budapesti Xtrém Szabadidő Park, egy fővárosi teniszközpont, fedettpályás atlétikai multifunkciós csarnok, illetve egy atlétikai stadion ide helyezésének terve is felbukkant.

Az első díjat a BIVAK Studio Kft. (Máté Tamás, Vass-Eysen Áron, Soóki Tóth Gábor, Berczi Zsófia, Madaras Botond, Madaras Koppány, Oltrai Tamás) pályamunkája nyerte el: munkájuk az értékelés szerint egyszerre volt friss és trendi, de a műemléképület megőrzésének felelősségét és korlátait is jól érezte.

A csarnokban a tervezők három szintet helyeznének el, ahol rendezvényterek, sportpályák, kávézó, pub, illetve klub kapna helyet, így az épület egymástól távol eső céloknak is helyet adó multifunkciós térré válna. Az építészek a bizottság szerint az irodaépület revitalizációját is hibátlanul oldották meg, hiszen a korábbi építészeti értékek megtartása mellett újakat is kerülnek az egyébként menzának is otthont adni vágyó épületbe.

A kollégiumépület is megérdemel néhány szót, hiszen az irodaház nyers téglaburkolatát kerámiaburkolatával megidéző terv az értékelés szerint kiemelkedő, a közösségi terek, illetve szobák beosztása pedig szintén tökéletesen megfelel a kitűzött célnak.

A második díjat a Deichler Jakab Építész Stúdió Kft. (Deichler Tímea, Jakab Dániel, Szabó Levente DLA) kapta, míg a harmadikat a Studio Egret West Ltd. és a Robert Gutowski Architects közös munkájának (David West, Gutowski Róbert, Freddie Jackson, Alisan Dockerty, Deimante Bazyte, Maysa Phares, Aidan Cifelli, Miziana Boustani, Sipos Kornél, Kovács Hunor László, Bollók Gáspár) ítélték meg.

A Deichler-, illetve az Egret és Gutowski-féle tervek is hasonló felfogást mutatnak. A nagycsarnokban nyilvánvalóan mindkét csoport hasonlóan gondolkodott, a kollégiumépület terén azonban két, egymástól merőben különböző hozzáállást mutattak be:

előbbi egy minimalista, világos homlokzatú modern épületet, utóbbi viszont egy mozgalmas tömeget képzelt el, sőt,

a teljes fejlesztési koncepciót továbbgondolta, hiszen

az irodaházhoz annak helyreállítása után egy üvegtetős co-working irodateret is kapcsolt.

A négy, megvételben részesített tervet a Nanavízió Kft. és Minusplus Generáltervező Kft. kettőse, a 4N Építésziroda Kft., a Future Plans Hungary Kft., illetve a DVM Group Kft. készítette.