Hosszú Katinka: Jól kell lennem és akkor tetszik a film, amit magamról látok

Második éve forog a Katinka című életrajzi dokumentumfilm, mely a tokiói olimpiáig követi nyomon a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka sport- és magánéletét. A Pálinkás Norbert rendezésében készülő produkció második teasere nemrég készült el, melyet itt lehet megnézni. Hosszú Katinka, aki teljesen elégedett az új beharangozóval, elmondta, a teaser tükrözi a filmet, azt az attitűdöt, ahogy a stáb dolgozik.

Mindent felvesznek, ami velem történik, a jót is, a rosszat is. Itt nem lehet színészkedni, a kamera mindenhová követ, mindenhol ott van, mindent felvesz, nem lehet becsapni. Szóval nincs más választásom: jól kell lennem és akkor tetszik a film, amit magamról látok. Ez most végre összejött: számomra a leglényegesebb, hogy újra tudok versenyezni, kifejezetten vidám vagyok és optimista. A versenyzés pszichológiai hadviselés is, nekem az a legfontosabb, hogy mentálisan jól legyek. Úgy érzem, hogy lassan, de biztosan minden a helyére kerül, Mátéval az élen sokan segítenek, szépen haladok a cél felé