Nem a Marvel, hanem az Avatar sikerkorszaka lehet a következő évtized

A teljesen lezárt Európából nézve szürreális belegondolni, hogy vannak emberek, akik épp moziműsort böngésznek, azon vitázva, hogy melyik filmre üljenek be a hétvégén. Pedig ez nem kitaláció, hanem a valóság több helyen. Kína például az első időszak tragikus állapotai után visszanyerte a kontrollt a járvány felett, így már tavaly nyáron újra nyithatott a mozik nagy része a hatalmas országban, és természetesen az egész világ filmipara árgus szemekkel figyelte, hogyan teljesítenek a kínai mozik a sokk után. Az egyszavas válasz: jól. A számok már az első hetekben is elég biztatóak voltak, az újév első napján pedig már egy bevételi rekord is megdőlt: a kínai mozik az aznapi 92 millió dolláros összbevétellel csaknem rádupláztak az addigi bevételi csúcsot tartó 2018. január 1-jére, amikor 55 millió dollár folyt be.

Persze egyelőre jóval kisebb számban készülnek új filmek, így a friss premierek mellett régebbi blockbustereket is újra műsorra tűztek a hatalmas ország sok ezer mozijában. Így került újra a vásznakra a 2009-ben bemutatott Avatar, amelynek egyetlen hétvége is elég volt, hogy ismét a valaha volt legjövedelmezőbb filmmé váljon. James Cameron monumentális űrfantasyje csaknem egy évtizeden át őrizte elsőségét, miután beelőzte Cameron előző játékfilmjét, a Titanicot. A mindent elsöprő Marvel-cunami csak 2019-ben csapott olyan magasra, hogy a Bosszúállók: Végjáték egy hajszállal átvegye az első helyet a mozis örökranglistán. A kínai meneteléssel azonban az Avatar könnyűszerrel visszaszerezte a trónt, és egy időre bebiztosította pozícióit, hiszen mindössze másfél hét alatt 44 millió dollárt hozott a konyhára.

Ez nagyon jó hír Cameronnak, és nem pusztán a titulus és a plusz pénz miatt, de azért is, mert fényes jövőt vetít előre a franchise-nak.

Az Avatar folytatásai ugyanis már régóta úton vannak, és ha lehet hinni a legutóbbi ígéreteknek, akkor jövőre végre megérkezik a mozikba a második rész. Cameron már az eredeti film forgatása közben elárulta, hogy trilógiában gondolkodik, és bízik benne, hogyha kellően sikeres lesz, akkor további felvonásokban bonthatja majd ki a különös világot, amelynek megalkotásával már addigra is másfél évtizedet töltött. Nos, a film meglehetősen sikeres lett, így a 20th Century Fox már pár héttel a bemutató után áldását adta a folytatásokra. Az Avatar 2 premierjét első körben 2014, az Avatar 3-ét pedig 2015 decemberére tűzték ki, ezt követően viszont beindult a végeláthatatlan halogatás, amihez hasonló még nem nagyon volt a filmtörténetben (még akkor sem, ha a koronavírus óta teljesen bevett lett a premierek többszöri halasztása). Eddig hivatalosan nyolcszor tolták el a második rész bemutatóját, a legutóbbi ígéret szerint 2022 decemberében kerül vászonra – most már becsszó! –, majd utána kétévenként jönnek az újabb folytatások, egészen 2028-ig. A dátum véglegességére azért még nem mernénk nagy összegben fogadni, de az mellette szól, hogy az Avatar 2 forgatását ősszel befejezték, és Cameron bejelentése szerint már az Avatar 3 is 95 százalékban leforgott. A két részen ugyanis egyidejűleg dolgoztak, ezzel sokszor a színészeket is összezavarva.

A halasztásokat a rendező részben azzal indokolta, hogy ismét új technológiákat kellett kifejleszteni, például Pandora víz alatti világának bemutatásához, másrészt pedig azzal, hogy sok időbe telik egy jó sztorit összehozni.

– mondta Cameron egy pár évvel ezelőtti interjúban, hozzátéve, hogy a forgatókönyvírás évei alatt sem vesztegették az időt: a történet mellett gőzerővel fejlesztették a technológiát és a dizájnt, aminek révén a karakterek, a helyszínek és Pandora különleges élővilága is sokkal élethűbbek lesznek. Az állandó ígérgetés és halogatás ennek ellenére egyre komikussabbá tette a megalomániás projektet, többen helyeztek kilátásba gigantikus pofára esést, és volt szalagcím, amelyik a popkultúra legnagyobb viccének nevezte a soha el nem készülő Avatar-folytatásokat.

