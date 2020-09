Az Avatar 2 forgatása befejeződött, és az Avatar 3 is 95 százalékban leforgott

Amint az Avatar 2-vel készen lesznek, nekilátnak az Avatar 3 befejezésének is – nyilatkozta James Cameron, akivel Arnold Schwarzenegger készített interjút a 2020 Austrian World Summit elnevezésű ausztriai klímakonferencia alkalmából. A rendező elmondta, hogy épp most fejezték be a második rész forgatását Új-Zélandon, és már csak az utómunkák vannak hátra, noha a forgatást hátráltatta, hogy a Covid-járvány miatt négy és fél hónapra szüneteltetni kellett a munkát tavasszal.

A késés miatt egy évvel eltolták a 2009-es Avatar film folytatását, melyet eredetileg 2021 decemberében mutattak volna be, míg az Avatar 3 2024 decemberében, az Avatar 4 és az Avatar 5 pedig további két-két évvel később érkeznek majd.