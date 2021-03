Nyolcvanhét éves korában meghalt George Segal Oscar-jelölt, Golden Globe-díjas amerikai színész, a Nem félünk a farkastól és az Egy kis előkelőség című filmek szereplője. A színész felesége, Sonia Segal tájékoztatása szerint szívbillentyű-műtétje utáni szövődmények okozták férje halálát.

Egy legendát veszítettünk el ma. Megtisztelő volt részese lenni George Segal fantasztikus pályafutásának, csak csekély mértékben is

– írta a halálhírre reagálva a Twitteren Adam F. Goldberg, A Goldberg család című sorozat alkotója, amelyben George Segal utoljára szerepelt. Segal ügynöke, Abe Hoch közleményben búcsúzott barátjától.

Segal 1934-ben született Long Islanden orosz zsidó kivándorlók utódjaként, de a családja már nem volt vallásos. Visszahúzódó gyermek volt, de a színpadon felszabadultnak érezte magát. A Columbia Egyetemen szerzett színészi diplomát. Pályája a hatvanas évek elején indult New York-i színpadokon és a televízióban. Hamarosan filmes karrierje is elkezdődött, 1965-ben szerepelt a Bolondok hajója című vígjátékban, majd a Patkánykirály című második világháborús drámában. Két évvel később Oscar-díjra jelölték a Nem félünk a farkastól mellékszereplőjeként, partnerei a filmben Richard Burton és Elizabeth Taylor voltak. A hetvenes években főleg vígjátékokban tűnt fel, 1973-ban az Egy kis előkelőségért Golden Globe-díjat kapott.

Egész életében rajongott a bendzsóért, és a New York-i Carnegie Hallban is fellépett a Beverly Hills Unlisted Jazz Band elnevezésű zenekarával 1981-ben. Segal szinte élete végéig dolgozott, folyamatosan kapta a szerepeket. Mint mondta, hetvenévesen még nem is okozott neki gondot a munka, de a nyolcvanas éveiben már azért lelassult.