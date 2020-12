Berényi Zoltán megformálója sosem tekintette stábtagnak magát

Sok néző és szereplő fogadta szomorúan múlt héten a hírt, miszerint 22 év után véget ér a Barátok közt. Kolosi Péter, az RTL Magyarország vezérigazgató-helyettese és programigazgatója a SorozatWikinek adott interjújában úgy fogalmazott, hogy az RTL Klub napi sorozata a magyar televíziózás egyik legsikeresebb vállalkozása, korszakalkotó produkció, és bármi történik, ez mindig így marad.

– nyilatkozta.

Kíváncsiak voltunk, mit szól a sorozat leállásához az a szereplő, aki kis túlzással szinte olyan volt, mint Columbo felesége, hiszen alig láttuk őt megjelenni. A Gáspár Tibor által alakított Berényi Zoltán volt a Barátok közt első halottja, figuráját már az első részben megölték egy autóbalesetben. Berényi ott csak egy pillanatra, a visszapillantóban tűnt fel, majd jó pár évvel később az Ábrahám Edit által alakított felesége, Claudia álmában tért vissza egy jelenet erejéig.

– mondta el nekünk Gáspár Tibor, aki hozzátette, a készítőkkel nyitva hagyták a kérdést, visszatér-e valamilyen formában a sorozatba.

Hogy követte-e a sorozatot, illetve mit szól ahhoz, hogy véget ért, a színész elmondta, egyetlen részt sem látott belőle.

Nincs is időm rá, hiszen általában olyankor vagy próbálok, vagy játszom. Másrészt nem vonzott be annyira a sorozat, ez a fajta zsánerszínészet nem is áll igazán közel hozzám. Persze, nem vagyok válogatós, több sorozatban is szerepeltem azóta, de más színészetet kedvelek a képernyőn és a színházban. Biztos van egy réteg, akit nagyon érdekel a Barátok közt, a Szomszédok után ez a sorozat egyfajta hiánypótlást jelentett, űrt töltött be. Csomó új arc jött, elég csak Szőke Zoltánra gondolni. Nagyon sok nézőt vonzott be, ők nap mint nap alig várták az újabb részeket. Most pedig bejött már nagyon sok konkurencia, elvesztette az egykori nagy népszerűségét, azt gondolom