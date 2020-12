Megegyeztek Fluor Tomiék a Wellhellóból kilépett zenészekkel

Több mint két éve húzódó ügy végére került most pont: a Wellhello együttesből több tag is távozott 2018 őszén, majd az is kiderült, anyagi természetű vitájuk van a két frontemberrel, Fluor Tomival és Diazzal, akik szerint a távozó zenészek több jogdíjat vettek föl, mint amennyi járt volna nekik. Előbbi két éve októberben azt nyilatkozta, azt szeretné, ha nem pereskednének egymással évekig, tavalyi interjúnkban pedig úgy fogalmazott az ügyről:

Ha muszáj, akkor elmegyünk a perig, mert mégis jogtalanul felvett pénzről beszélünk, olyasvalaki részéről, akinek ez nem jár. Teljesen nyilvánvaló, hogy senki nem lesz pusztán azért a Wellhello harmadik tagja, mert belejátszik valamit egy dalba.

Most végül kiderült, mégsem lesz per, miután az utolsó pillanatban megegyeztek a felek, írja a Blikk:

Kis híján a bíróságon kötöttünk ki, de végül peren kívül egyeztünk meg, mert nem akartunk még három évet foglalkozni az üggyel. Kötöttünk egy olyan kompromisszumot, amivel végül mindenki megbékélt, de az valószínű, hogy a jövőben többé nem zenélünk együtt

– nyilatkozta a Blikknek Fluor Tomi, aki többet nem árult el az egyezség részleteiről.