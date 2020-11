Kedd este lesz utoljára előadás, utána zárnak a színházak

Hétfőn a színházak is egymás után reagáltak arra, hogy az eddigi legszigorúbb kormányzati járványügyi korlátozások értelmében legalább 30 napra be kell zárniuk. Az újabb korlátozások azért is érintették különösen érzékenyen a színházakat, mert ezek szerint az elmúlt héten feleslegesen dolgozták ki annak részleteit, hogyan tartsák meg előadásaikat szűkebb nézőközönség előtt, úgy, hogy minden harmadik széken ülhetnek csak emberek.

A legtöbb színház kedd este tart utoljára előadást, utána zárnak. A Vígszínház a Pál utcai fiúkkal búcsúzik, A padlás ünnepi, 1000. előadását streamelni fogják.

A pécsi és a miskolci színház is tart előadást kedden, későbbi előadásaik sorsáról, az esetleges online közvetítésekről későbbre ígértek tájékoztatást.

A Nemzeti Színház ugyanakkor arról tájékoztatott a honlapján, hogy már a keddi előadásaikat is lemondják, és Pintér Béla és társulata sem játssza kedden az Anyaszemefényét.

Noha az újabb korlátozások egyelőre 30 napra érvényesek, a Jurányi Ház már arra készül, hogy csak februárban tudják folytatni élő közönség előtt a munkát.

Meglehetősen baljósan hangzik, hogy a budapesti Katona József Színház utolsó előadásának címe: Terror. Ezt kedd este játsszák, ők is türelmet kérnek, amíg kidolgozzák a részleteket további műsoruk esetleges online folytatásával kapcsolatban.

Többen, így a SzínházTV-be beszálló játszóhelyek vagy az Örkény István Színház, már korábban bejelentették, hogy streamelni fogják az előadásaikat.

