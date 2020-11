Novemberben érkezik meg a királyi család életébe Diana hercegnő

Visszatér II. Erzsébet A koronában, ahol Gillian Anderson alakítja Margaret Thatchert, illetve folytatódik Az úr sötét anyagai is, miközben elrajtol pár új produkció, noha kevesebb, mint az előző hónapokban. De lesz mit nézni novemberben is.

Az élet dicsérete, Epic Drama

November 1.

A könyvei révén világhírűvé lett brit állatorvos, James Herriot önéletrajzi regénysorozatából már készült korábban több film és nagy sikerű sorozat is, most pedig egy új sorozat készült a pályaindító történet 50. évfordulójára. Ebben rendezőként részt vesz Brian Percival (Downton Abbey) is, a főszerepet pedig Nicholas Ralph alakítja.

Senkik földje, HBO GO

November 1.

Az egyszerre thrillerként és családi drámaként is beharangozott izraeli sorozatban egy párizsi fiatalember, Antoine (Felix Moati) a polgárháborús Szíriába utazik, hogy eltűnt húgát keresse, amiben kurd női harcosok segédkeznek neki. A Hulu sorozatának egyik írója Ron Leshem, aki az Eufória izraeli eredetijét is jegyzi.

Ifjúságom története, Netflix

November 3.

A koreai romantikus sorozat három főhőse a divatvilágban próbál szerencsét, változó eredményekkel.

Szerelem és anarchia, Netflix

November 4.

A Netflix második saját gyártású svéd sorozata egy romantikus komédia, melyben a kétgyerekes Sofie ártatlan flörtbe kezd a fiatal IT-szakemberrel, Maxszal, ám a játéknak sokkal komolyabb következményei lesznek, mint bármelyikük is gondolta volna.

Paranormális esetek, Netflix

November 5.

A hatvanas évek végén játszódó egyiptomi fantasy-horror sorozat főhőse dr. Refaat Ismail hematológus, aki csak a tudományban hisz, ám megmagyarázhatatlan események hatására a világképe alaposan megrendül.

Az ifjú Sheldon 4., HBO GO

November 6.

Az Agymenők matekzsenijéről szóló előzménysorozat előző évadának befejező része a COVID-19-járvány miatt elmaradt, így csak most láthatjuk Sheldont érettségizni, az évad pedig már az egyetemre is követi a fiút.

Romulus, HBO GO

November 7.

A római korban játszódó történelmi sorozatok kedvelői a múlt havi Barbárok után újra örülhetnek, ez az olasz sorozat Róma alapításának legendájához megy vissza a Kr. e. 8. századba.

Ipar, HBO GO

November 10.

Ez a brit dráma egy londoni befektetési bank ambiciózus fiataljairól szól, akik egymással és a válság utáni környezettel is megküzdenek. A sorozat egyik részét Lena Dunham rendezte.

Dash and Lily, Netflix

November 10.

Egy young adult könyvsikerből készült romkom-sorozat, nyilvánvalóan már a karácsonyi időszak felé kacsintgatva, két fiatalról, akik az ünnepi időszakban szeretnek egymásba New Yorkban. Az egyik producer ráadásul a Jonas Brothers egyik tagja, Nick.

A felszabadító, Netflix

November 11.

Ez a második világháborús sorozat a történetét tekintve egy a sok közül: egy zömmel mexikóiakból álló amerikai alakulat sorsát követi végig az európai hadszíntéren, ám itt az újdonságot az animációs technika jelenti, mely ötvözi az élő szereplőkkel felvett jeleneteket a CGI-animációval.

Könnyek völgye, HBO GO

November 12.

Még egy izraeli sorozat, ráadásul ez is a Senkik földjét jegyző Ron Leshem-Amir Cohen páros tollából: a Könnyek völgye az 1973-as jom kippuri háborúról szól, három fiatal katona szemszögéből.

Midász követői, Netflix

November 13.

Ez a hatrészes spanyol mini thriller-sorozat Jack London 1901-es novelláját ülteti át a mai Madridba. Egy gazdag embert zsarol meg egy titokzatos szervezet, méghozzá azzal, hogy ha nem teljesíti a követeléseiket, minden nap megölnek egy embert.

Mr Robot 4., HBO GO

November 15.

Egyéves késéssel ugyan, de végre magyarul is látható a kultikus cyber/thriller sorozat utolsó évada.

Kisfejsze, HBO GO

November 15.

Az Oscar-díjas Steve McQueen hatrészes antológia-sorozata a hatvanastól a nyolcvanas évekig követi a nagy-britanniai feketék (itt elsősorban a karibi származásúak) sorsát, olyan színészekkel, mint Letitia Wright és John Boyega. A Kisfejsze (Small Axe) talán a hónap leginkább várt új sorozata a nemzetközi médiában.

A korona 4., Netflix

November 15.

Peter Morgan közkedvelt sorozatának új évada talán II. Erzsébet uralkodásának legeseménydúsabb időszakát eleveníti fel: lesz itt Falkland-háború, Thatcher-korszak (Gillian Anderson alakítja a miniszterelnököt), és persze Diana hercegnő is színre lép.

Az úr sötét anyagai 2, HBO GO

November 17.

A Philip Pullman trilógiájából készült fantasy sorozat második évada ott veszi fel a fonalat, ahol az első évad abbamaradt, és A titokzatos kés című regény szolgált az alapjául, így megjelenik egy új főszereplő, Will Parry (Amir Wilson) személyében.

Talált pénz, HBO GO

November 22.

Az HBO saját gyártású román akcióvígjáték-sorozatát a Hackerville forgatókönyvírójaként dolgozó Daniel Sandu jegyzi, és két lúzerről szól, akik megpróbálják véghez vinni a tökéletes bűntényt, ám a dolgok természetesen nem úgy alakulnak, ahogy tervezték.

A légi kísérő, HBO GO

November 26.

A Chris Bohjalia regényéből készült thriller-sorozat főhőse egy stewardess (Kaley Cuoco), aki másnaposan egy hullát talál az ágyában egy dubaji reggelen. Úgy dönt, nem szól a rendőrségnek, de ez nem bizonyul jó döntésnek.

30 ezüst, HBO GO

November 29.

A hó végére pedig jut még egy spanyol sorozat: ez egy misztikus/horror sorozat egy kisvárosba száműzött ördögűző papról, aki egy világméretű összeesküvés középpontjába kerül, melynek története egészen Júdás harminc ezüstjéig nyúlik vissza.

Kiemelt kép: Des Willie/Netflix