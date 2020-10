Meghalt Gabriela Spanic édesanyja

Egy órával a Dancing with the Stars befejezését követően derült ki, hogy rákban elhunyt Gabriela Spanic édesanyja. A színésznő Magyarországra történő útját megelőzően édesanyja kemoterápiás kezelést kapott. Úgy tűnt, a terápia sikeres volt, a nő leletei is javultak. Néhány nappal a halálát megelőzően azonban hirtelen romlásnak indult az állapota.

Gabriela Spanic arra kér mindenkit, hogy tartsák tiszteletben gyászát, nem szeretne nyilatkozni édesanyjáról. Mivel Mexikóban az a szokás, hogy a halottakat nagyon hamar, legkésőbb 24 órán belül eltemetik, a színésznő édesanyját is eltemették. A temetésen Gabriela semmiképpen nem tudott volna részt venni – tudatta a színésznő menedzsmentje. Arról egyelőre nincs információ, hogyan befolyásolják a történtek a színésznő Dancing with the Stars-ban való szereplését.

Kiemelt kép: TV2