Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Ariana Grande és még pár híres ember csatlakozott Jennifer Lawrence-hez egy új Netflix-filmben

Régóta nem látott sztárparádé lesz Adam McKay új filmje, a Don’t Look Up, melyről eddig azt lehetett tudni, hogy Jennifer Lawrence lesz a főszereplője, de most olyan nevek csatlakoztak hozzá, mint Leonardo DiCaprio. Cate Blanchett, Jonah Hill, Himesh Patel, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Kid Cudi, Matthew Perry és Tomer Sisley, míg Rob Morgant már korábban bejelentették, írja a Deadline.

DiCaprio miatt kellett várni idáig a bejelentéssel, ő ugyanis egyformán el akarta vállalni ezt a filmet illetve Martin Scorsese Megfojtott virágok című filmjét, most pedig végre sikerült mindkettőnek helyet találni a naptárjában. Mindkét DiCaprio-film streamingszolgáltatónál fog debütálni: a Scorsese-filmről már megírtuk, hogy az Apple TV+ vitte, a Don’t Look Up pedig a Netflix projektje, de a szereplőgárda miatt mindkét film esélyes, hogy moziban is látható lesz majd. A Don’t Look Up egyébként két csillagászról szól, akik egy pusztító aszteroidára akarják figyelmeztetni a világot.

Kiemelt kép: Frazer Harrison/Getty Images For BAFTA Los Angeles/AFP